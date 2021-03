Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi: "Awed? Zerbino con Vera Gemma" (VIDEO)

Gossip TV

Torna il Punto Zeta, le pagelle di Tommaso nella terza puntata dell'Isola dei Famosi.

Ieri, lunedì 22 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata de L'Isola dei Famosi. Durante la serata l'opinionista Tommaso Zorzi ha fatto il suo "Punto Zeta" della situazione stilando una nuova pagella sui naufraghi ancora in gioco.

Il Punto Zeta di Tommaso Zorzi

Anche ieri sera, Tommaso ha deciso di stilare una pagella sui naufraghi dove a ogni "Z" corrisponde un giudizio. Dopo aver preso di mira Akash Kumar e Vera Gemma, l'opinionista e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è concentrato su Awed, Drusilla Gucci e Fariba Tehrani.

"La prima z è zen, per Drusilla: è molto calma, ma il suo atteggiamento non vorrei fosse una scusa per rimanere nel suo involucro, senza esporsi" ha dichiarato Zorzi parlando di Drusilla. "Poi abbiamo z come zoom: c'è un eyeliner gate per Fariba. Era truccatissima, come ha fatto ad avere un eyeliner del genere?" ha continuato il giovane opinionista dell'Isola dei Famosi parlando della mamma di Giulia Salemi.

Leggi anche Ilary Blasi contro Akash Kumar all'Isola dei Famosi

E per finire, Tommaso ha lanciato una bella stoccata ad Awed e Myrea: "Poi z come zerbino, per il comportamento di Awed con Vera Gemma, le ronza sempre intorno, forse è cotto. Z come zucca, quella che ha dimentica Miryea lanciandosi dall'elicottero: non ci siamo proprio, speriamo si riprenda". Secondo Zorzi, lo youtuber asseconderebbe troppo Vera e questo per lui sarebbe una mancanza di carattere.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.