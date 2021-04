Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi: "Awed si è dato la zappa sui piedi da solo con Vera Gemma, spero in un confronto"

Gossip TV

Il Punto Zeta di Tommaso Zorzi, le pagelle della settima puntata dell'Isola dei Famosi.

Ieri, lunedì 5 aprile 2021, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata de L'Isola dei Famosi. Anche questa settimana, il giovane e pungente opinionista Tommaso Zorzi ha fatto il suo "Punto Zeta" stilando una pagella sui naufraghi ancora in gioco.

Le pagelle di Tommaso Zorzi sui naufraghi dell'Isola dei Famosi

Dopo aver preso di mira Vera Gemma, Brando Giorgi, Drusilla Gucci e Fariba Tehrani, l'opinionista dell'Isola dei Famosi e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è tornato a puzecchiare Awed, Daniela Martani, Beppe Braida e Paul Gascoigne.

"Anche in questa puntata ho quattro zeta. La prima è zeta come zappa, quella che si è tirato da solo sui piedi Awed. Lui ha preso tutte le nomination del gruppo, poi si è pentito, è rinato e ha quasi rinnegato l'amicizia con Vera. Quello che lui non sa è che Myrea ha spoilerato tutto a Vera, che quindi sa esattamente cosa è successo. Se esiste un Dio del reality, io mi auguro ci possa essere un confronto, vi prego. Sarebbe epico" ha dichiarato Tommaso commentando il percorso di Awed.

"Poi abbiamo la zeta di zattera, che è quella dove potrebbe viversi tranquillamente la sua esperienza Beppe Braida. È dalla prima puntata che non lo vediamo nelle clip e mi dispiace...mi sarei aspettato qualcosa di più" ha continuato punzecchiando Beppe Braida. "Zeta come zampate, che sono quelle che ha dato Daniela Martani prima di uscire dal reality. Sono zampate che evidentemente non sono piaciute al pubblico, ma che sono sempre ben accette [...] Penso che lei sia uscita da regina di questo reality, a me la Martani fino in fondo non mi dispiaceva. L'ultima è zeta di Zorro, il vero eroe mascherato di quest'isola che è Paul Gascoigne" ha concluso Zorzi.

