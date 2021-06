Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ammette: "Avevo sottovalutato il ruolo dell'opinionista"

Gossip TV

Tommaso ed Elettra Lamborghini a confronto dopo L'Isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono stati i tre opinionisiti della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare Awed, l'influencer e la cantante sono tornati a parlare del loro ruolo inedito nello studio di Canale 5.

Le parole di Tommaso Zorzi dopo L'Isola dei Famosi

Ieri, mercoledì 9 giugno 2021, si è conclusa la prima stagione de Il Punto Zeta. Ospite del programma l'opinionista Elettra che, dopo aver parlato della sua nuova hit estiva Pistolero, ha detto la sua sul vincitore de L'Isola dei Famosi, ovvero Awed: "Tutti quelli che piacevano a me erano usciti, quindi era indifferente chi vincesse. In realtà non sapevo chi avrebbe potuto vincere e pensavo trionfasse Valentina Persia perché Awed quella sera lì se l’é giocata in maniera strana. Ha detto un po’ di cose da parac**o. È stato comunque uno stratega".

La Lamborghini ha fatto un bilancio della sua esperienza a L'Isola dei Famosi rivelando la sua intenzione di non voler ricoprire il ruolo di opinionista. Dopo Elettra, anche Zorzi ha commentato il suo ruolo propostogli subito dopo il Grande Fratello Vip: "Venivo da una situazione strana, avevo appena finito il Grande Fratello. Il programma è finito l’1 marzo e l’Isola é iniziata il 15. Quindi mi sono subito buttato in questa esperienza con una sana dose di incoscienza perché non sapevo bene quello che mi aspettavo".

Il giovane conduttore de Il Punto Zeta ha infine concluso ammettendo: "In realtà avevo sottovalutato il ruolo dell’opinionista. Non é facile perché hai pochi interventi in cui devi essere incisivo. […] É un ruolo in cui serve allenamento e noi due non lo avevamo. Però credo che sia stata una bellissima esperienza e della quale mi ricorderò".

