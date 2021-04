Isola dei Famosi, Stefano Bettarini demolisce Tommaso Zorzi: “Para**lo e prezzemolino, finirà nel dimenticatoio”

Gossip TV

Stefano Bettarini non sembra apprezzare la presenza di Tommaso Zorzi come opinionista de L’Isola dei Famosi, e rivolge accuse pesanti al vincitore del Grande Fratello Vip.

Dopo aver soggiornato per neppure ventiquattr’ore nella Casa del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini si è fatto un’idea chiara del successo televisivo che sta conoscendo Tommaso Zorzi e questo pensiero non è decisamente molto positivo. Lo sportivo, infatti, commenta la presenza di Tommaso come opinionista nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e gli ascolti flop de Il Punto Z, mettendo in guardia l’influencer milanese su quello che potrebbe essere il suo futuro sul piccolo schermo.

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini 'distrugge' Tommaso Zorzi e Il Punto Z

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha dimostrato di avere un talento naturale da grande showman, mettendo in piedi completamente da solo un Late Show che ha avuto un successo pazzesco, soprattutto tra i fan su Twitter. L’influencer milanese è stato premiato per il suo percorso e ha vinto la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Avendo mostrato tutta la sua verve, Tommaso è finito nel mirino di Ilary Blasi che lo ha voluto a tutti i costi come opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. In studio, Zorzi è fondamentale e non ha paura di dire la sua, come quando è esploso per la Nomination a Gilles Rocca.

Contemporaneamente, la rete gli ha affidato un programma spin-off tutto suo, chiamato Il Punto Z, che va in onda su Mediaset Play ma che non sta dando grandi soddisfazioni in termini di share. Mentre sembra che Mediaset voglia investire ancora su Tommaso, con un nuovo progetto in prima serata su Italia 1, c’è chi non trova più la freschezza del milanese e crede che la sua carriera sul piccolo schermo non avrà vita lunga. È il caso di Stefano Bettarini, che ha conosciuto Zorzi durante le poche ore di permanenza al Gf Vip prima della squalifica, e che ha parlato a lungo dell’opinionista a Maurizio Sorge durante una diretta Instagram.

“È un para***o, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip. Il Punto Z a 1,9% di share? Ad un altro lo avrebbero già chiuso […] Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano. […] A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi, vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. […] Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”, queste le dure parole di Bettarini. Cosa ne pensate delle previsioni dell’ex gieffino?

