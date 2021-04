Gossip TV

Spunta un fuori onda piuttosto incandescente tra Vera Gemma e Valentina Persia, subito dopo le Nomination della Puntata de L’Isola dei Famosi.

Che tra Valentina Persia e Vera Gemma non corra buon sangue non è un segreto. Le due naufraghe non sembrano riuscire a trovare un punto in comune e, quando il gruppo ha fatto il nome di Vera durante le ultime Nomination, la concorrente più chiacchierata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è esplosa. Nel frattempo, sul sito ufficiale dal reality show di Canale5, spunta un video inedito di un fuori onda tra le due che fa luce sullo scontro poi consumatosi in Puntata.

Isola dei Famosi, Vera Gemma e Valentina Persia: cosa è successo nel fuori onda

Vera Gemma è tornata a Playa Reunion con l’intento di vincere la sua battaglia personale contro il gruppo, sottraendosi alle dinamiche del ‘branco’ e completando un percorso semi-solitario. La naufraga, infatti, ha chiarito di star giocando solo per sé stessa e di non avere alleati, neppure in coloro che continuano a gravitarle attorno nonostante la resistenza del gruppo. Mentre Miryea Stabile critica Vera per averla ingannata, scegliendo di rompere ogni rapporto con colei che per quasi un mese è stata il suo punto di riferimento, nel corso dell’ultima Puntata de L’Isola dei Famosi si è consumata l’ennesima lite tra Gemma e Valentina Persia.

Lite commentata anche da Tommaso Zorzi, che si è schierato dalla parte della prima, ma che forse potrebbe doversi ricredere dopo aver visto un video inedito apparso sul sito ufficiale del reality show di Canale5. Il video mostra le due concorrenti in un acceso confronto dopo la prova che ha decretato Vera come prima naufraga in Nomination.

La Persia è visibilmente irritata dal fatto che la collega abbia incolpato Francesca Lodo, neo leader salvador, quando è stata lei a chiedere a tutti di fare il suo nome perché stanca di dover rimanere in Honduras. Vera, tuttavia, ha sottolineato come la sua richiesta fosse frutto di un momento di tensione interiore e che non per questo sarebbe dovuta essere punita. Insomma, è chiaro che tra Vera e Valentina non nascerà mai un’amicizia ma chissà che non si possa arrivare presto ad una tregua, soprattutto alla luce dei nuovi naufraghi che faranno di tutto per sottrarre il posto ai concorrenti ufficiali.

