Isola dei Famosi, "Sono vegana, mangerò cocco e frutta": parla Daniela Martani

Daniela Martani sembra non essere preoccupata dalla dieta vegana in vista dell'avventura a L'Isola dei Famosi.

L’avventura di Daniela Martani nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata, ma l’ex gieffina è già al centro di aspre polemiche a causa delle sue idee decisamente estreme, che hanno indignato l’opinione pubblica. A far parlare, nelle ultime ore, è stata la dieta vegana della Martani che poco si adatta alle difficoltà dell’Honduras. Nonostante i fan siano allarmati per la salute della naufraga, lei rassicura tutti.

Isola dei Famosi, Daniela Martani è la prima concorrente vegana del reality show

Daniela Martani è un personaggio decisamente discusso che divide con le sue idee estreme, e che ora sarà parte integrante del cast ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando non poche polemiche e l’ira di Selvaggia Lucarelli che si è scagliata contro Mediaset. Tra le idee esposte e perseguite dalla Martani, infatti, c’è quella che riguarda la filosofia dei no-vax e la giornalista ha fatto notare come sia assurdo mettere in luce questo in un momento di crisi in cui si cerca di vaccinare tutta la popolazione italiana.

Tra una polemica e l’altra, la Martani si prepara a partire per l’Honduras dove trascorrerà momenti difficili sia a livello psicologico che fisico. I fan dell’ex gieffina si sono mostrati piuttosto preoccupati dal fatto che Daniela abbia adottato da anni una dieta totalmente vegana, che dunque le proibisce di mangiare tutto ciò che deriva dagli animali dalla carne al latte, alle uova e così via. La naufraga, tuttavia, non è apparsa minimamente preoccupata dalla prospettiva di dover mangiare solo cocco nei giorni che precedono la prova ricompensa che potrebbe regalare ai concorrenti il tanto ambito fuoco.

“Ho bisogno di ritrovare l’equilibrio con m stessa attraverso il contatto con la natura. Fra le mie abilità di certo pescare no, perché sono vegana, sarò una bravissima raccoglitrice di cocchi e frutta. La mia più grande paura è la convivenza. Sono selettiva e dovrò mettere alla prova le mie capacità di adattamento”, ha confessato la Martani a Tv Sorrisi e Canzoni. Anche su Instagram, prima di lasciare i social che non potranno seguirla in Honduras, Daniela ha rassicurato tutti e si è detta pronta a dimostrare che chi segue la dieta vegana ha le stesse chance degli altri di sopravvivere anche ad un’esperienza così dura.

