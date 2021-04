Isola dei Famosi, "Si pulisce il c**o con la foto di Fariba Tehrani": gesto shock di Paul Gascoigne

Gossip TV

Paul Gascoigne esagera durante le Nomination segrete. Il naufrago de L'Isola dei Famosi fa un gesto shock contro Fariba Tehrani che fa infuriare anche la figlia Giulia Salemi.

Paul Gascoigne è tornato a Playa Reunion pieno di energie, dopo il brutto infortunio alla spalla. Il contestato naufrago della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si sente messo da parte dal gruppo, e non ha nascosto la sua delusione verso quelli che credeva essere suoi amici. Giunto al momento delle Nomination segrete, Gascoigne ha fatto il nome di Fariba Tehrani per poi compiere un gesto shock prima di salutare Ilary Blasi in collegamento con l’Honduras. Paul è ora al centro delle polemiche e gli utenti del Web chiedono che vengano prese misure serie nei suoi confronti, compresa Giulia Salemi indignata da quanto accaduto in diretta tv.

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne isolato dai Naufraghi?

Dopo aver lasciato Playa Reunion per un accertamento medico alla spalla, infortunata durante una delle prove ricompensa più rocambolesca della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Paul Gascoigne è tornato ad essere parte integrante del gruppo ma si sente comunque molto isolato. Il discusso ex calciatore inglese si sente escluso da coloro che riteneva cari amici, soprattutto dopo un mese trascorso a stretto contatto in Honduras. Paul, inoltre, sente che alcuni dei naufraghi non sono sinceri con lui e che tendono a parlare alle sue spalle, addossandogli anche colpe che non ha.

“Io li ritengo miei amici, ma preferisco non parlare con loro per preservare il mio cuore… Per me è più triste che qualcuno del gruppo pensi male di me, che aver avuto male al braccio”, ha ammesso Gascoigne con l’aria piuttosto affranta. Il naufrago si dice consapevole del desiderio di alcune persone di vincere il reality show di Canale5, ma non per questo si sarebbe aspettato che la squadra si sfasciasse sotto ai suoi occhi in un modo così inaspettato. In effetti, nelle ultime settimane, in molti hanno notato che Paul sembra nascondersi dietro alla difficoltà di scavalcare la barriera linguistica per strategia. Interrogata dalla Blasi, Angela Melillo ha ammesso di trovare il naufrago poco attivo e partecipe alla vita sull’isola e di non essere certa che Paul non comprenda ciò che gli viene detto con molta chiarezza.

Paul Gascoigne nella bufera: gesto shock contro Fariba Tehrani

Chiariti i dubbi dei compagni di avventura, Paul sembra essere ancora certo che qualcuno parli alle sue spalle. Nel corso della settimana, l’ex calciatore si è reso protagonista di uno scontro di fuoco con Fariba Tehrani, che ha poi cercato un chiarimento dopo una notte insonne. La madre di Giulia Salemi è decisamente la naufraga meno apprezzata dal gruppo che, ancora una volta, l’ha spedita senza pensarci troppo in Nomination. Fariba, che ha fatto infuriare Valentina Persia, è accusata di mentire e manovrare le persone per creare astio e tensione. C’è da dire che il pubblico da casa non sembra avere la medesima percezione, dato che continua a premiare la frizzante persiana per il suo percorso, mentre i concorrenti fanno muro per eliminarla una volta per tutte.

Durante le Nomination segrete, Paul ha ammesso che avrebbe voluto fare ben più di un nome, per poi scegliere la carta che raffigura Fariba. “Lei ha detto che faccio pipi fuori dalla capanna e non è vero. Ha l’Alzheimer, non si ricorda quello che dice”, ha ammesso il Gascoigne per poi compiere un gesto inaspettato. Prima di gettare la foto della Tehrani nel fuoco - come da regolamento - il naufrago ha fatto il gesto di pulirsi il didietro con l’effige della collega. Paul è stato ripreso immediatamente dalla Blasi, mentre sul Web si è scatenata una protesta. Anche Giulia Salemi ha mostrato tutto il suo sdegno con una serie di tweet contro il Gascoigne e ora ci si chiede se la produzione prenderà un provvedimento esemplare, squalificandolo.

