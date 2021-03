Isola dei Famosi, Selvaggia Roma nel cast? Ecco la verità sull'ex gieffina

Gossip TV

Da diverse settimane circola la voce che Selvaggia Roma farà parte del cast de L'Isola dei Famosi. Ecco come stanno veramente le cose e il futuro dell'ex gieffina.

Selvaggia Roma è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, portando con sé una grande enrgia e tanta voglia di emergere. L'Influencer romana è entrata nel cuore degli spettatori, soprattutto grazie alla sua abilità di non prendersi mai troppo sul serio e alla sua grande voglia di ridere. Da qualche settimana, si parla sempre più insistentemente della partecipazione di Selvaggia alla quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Vedremo veramente la Roma in Honduras?

Isola dei Famosi, la verità sulla partecipazione di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma ha soggiornato per poche settimane nella Casa del Grande Fratello Vip, ma non per questo non ha lasciato il segno. L’influencer romana si è resa protagonista di scontri molto accesi, in particolare con Elisabetta Gregoraci, intrighi amorosi da prima pagina di cronaca rosa e anche di siparietti esilaranti che hanno messo in luce la sua naturale simpatia. Da qualche settimana si vocifera che la Roma potrebbe entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. Le indiscrezioni, tuttavia, sembrano aver fatto un buco nell’acqua dal momento che Lele Mora ha spiegato che Selvaggia non prenderà parte alla quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

“La volevano sull'Isola, è vero, ma noi non siamo dell'idea: Selvaggia è una ragazza che ha fatto molto bene, anche al Grande fratello, ha delle grandi doti, ha delle qualità, e per questo deve prepararsi bene - ha confessato Mora ad Adnkronos - ha già un contratto firmato per un film molto importante”. Niente reality per la romana, che compie una scelta intelligente cercando di staccare la propria immagine dal piccolo schermo, almeno ancora per un po’.

Nel frattempo, mentre Tommaso Zorzi è tornato a parlare di Francesco Oppini nel salotto del Maurizio Costanzo Show, rivelando anche un dettaglio inedito sul rapporto con Alba Parietti, sembra che a L'Isola non ci sia ancora posto per Andrea Cerioli. L'affascinante ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si trova in isolamento in Honduras in attesa di poter sbarcare insieme agli altri naufraghi, ma la sua partecipazione sarà possibile solamente se uno di loro deciderà di ritirarsi.

