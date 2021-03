Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli spara a zero sulla Martani: "5 vaccini per il reality. No-vax finché conviene"

Gossip TV

Nuovo e durissimo attacco di Selvaggia Lucarelli contro Daniela Martani, la nuova naufraga de L'Isola dei Famosi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non ha ancora debuttato su Canale5 e già si scatenano le polemiche. Oggetto del contendere è la partecipazione di Daniela Martani, discussa ex gieffina, la cui presenza è stata ufficializzata nel cast di Ilary Blasi. Dopo aver espresso le sue perplessità, Selvaggia Lucarelli sferra un nuovo attacco alla naufraga e al reality show ambientato in Honduras.

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sferra un durissimo attacco alla Martani

Daniela Martani è nel cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras si prepara a debuttare su Canale5, con Ilary Blasi al timone della conduzione ed Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini come opinioniste. Nelle ultime ore è nata una grande polemica che ha coinvolto l’ex volto del Grande Fratello, nota per le sue manifestazioni pro-ambiente e per essere una no-vax. Selvaggia Lucarelli ha attaccato la produzione per aver permesso ad una negazionista di partecipare ad un programma di così larga diffusione, proprio mentre in Italia si combatte affinché la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 sia il più efficace possibile.

Ora, arriva un nuovo affondo da parte della giornalista che accusa la Martani di voler ripudiare le sue campagne no-vax alla luce del fatto che si è dovuta sottoporre a ben 5 vaccini per accedere a L’Isola. “Daniela Martani accusa i medici di uccidere i vecchi, minaccia le forze dell’ordine di denunciarle, va a fare video fuori dagli ospedali riprendendo ambulanze e ipotizzando che siano vuote, dice che la pandemia non esiste. E MEDIASET, mentre la gente muore, le regala una platea vastissima, pubblicità e un nuovo pubblico a cui parlare una volta uscita di lì. E pensare che la conduttrice, Ilary Blasi ha avuto il COVID. Lo ha avuto suo marito Totti a cui di COVID è morto il papà. Lo ha avuto il padre di Piersilvio Berlusconi. Perché regalare questa opportunità a una delle più pericolose e sguaiate no vax durante la campagna vaccinale? [...] Possiamo dire no-vax finché conviene.”Come replicherà la Martani alle polemiche?

