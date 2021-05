Isola dei Famosi: scoppia la lite tra Rosaria Cannavò, Fariba Tehrani e Miryea Stabile (VIDEO)

Gossip TV

Duro scontro a L'Isola dei Famosi tra Fariba, Miryea e Rosaria.

Stasera, venerdì 21 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Intanto, in Honduras è scoppiata un'accesa lite tra Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Miryea Stabile.

Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Miryea Stabile ai ferri corti a L'Isola dei Famosi

La scelta di Awed, di dividere il cibo solo con Valentina Persia e Andrea Cerioli ha suscitato un po’ di malumori sull'isola. "Seconda volta vedo che viene pollo e patate e seconda volta che mi escludono. Potevo non dare niente a nessuno" ha sbottato Fariba suscitando la reazione di Ignazio Moser: "Visto che tu non hai diviso la torta in parti uguali, questo è il karma. Potevi, anche lui poteva non dare niente a nessuno".

Nella discussione è poi intervenuta Rosaria che si è scagliata contro Fariba: "Ha fatto una battuta, rilassati. Ma perché ti agiti sempre? Io sono libera di dire quello che voglio e quello che penso. Secondo me tu sei una stratega e sei una molto parac**a". "Sono libera di ragionare. Senti chi parla. Facciamo fuori Angela perché vince tutte le prove. Tu lo dicevi. Parlavate di chi nominare, io sentivo tutto. Hai detto prima Angela. Ho visto dall’inizio come tramavate. Parlavate di nominare Valentina" ha prontamente replicato la naufraga persiana.

E ancora Fariba: "Poi sei venuta di qua e sei diventata amica con tutti quelli di cui hai parlato male. Non ti piaccio? Non parlare con me. Sei ipocrita, falsa e sei stratega!". "Per me sei falsa. Davanti alle telecamere fai tutte le sviolinate e quando si spengono te ne vai nelle tue stanze. Per me questa è la verità. Tu lo fai con tutti. Il giorno della puntata ti allisci tutti. Non mi piaci Fariba, ciao è stato bello" ha sbottato Rosaria per poi puntare il dito contro Miryea "Vai, avanti tutta. Chi è la prossima? Miryea dimmi tutto. Cosa mi devi dire? Come no, sono due giorni che mi dici che dobbiamo parlare. Dimmi di cosa dobbiamo parlare. Secondo me tiri un po’, cioè vai un po’ dove tira il vento. Semplicemente quello. L’essere ipocrita e l’essere banderuola io te lo sottoscrivo". Secondo Valentina, la giovane naufraga sta cercando un personaggio forte per andare avanti: "Ma all’età sua chi non lo farebbe?".

