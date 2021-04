Gossip TV

Rosaria Cannavò furiosa con Manuela Ferrera: è scontro nella Puntata de L'Isola dei Famosi.

Scoppia la prima lite tra gli Arrivisti, a causa del comportamento giudicato troppo lascivo di Manuela Ferrera. La naufraga, infatti, è approdata a L’Isola dei Famosi e non si è mai messa a disposizione del gruppo, nascondendosi dietro scuse che sembrano non convincere nessuno. Mentre Rosaria Cannavò l’attacca, sottolineando tutti i suoi errori che avrebbero potuto addirittura portare allo spegnimento del fuoco, la Ferrera ulula al vento e lascia tutti senza parole. Ecco cosa è successo durante l'ultima Puntata del reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, è guerra tra Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera

L’atteggiamento di Manuela Ferrera inizia ad infastidire fortemente il gruppo degli Arrivisti, approdati nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi per infastidire la routine dei naufraghi che da più di un mese abitano l’atollo in Honduras. Quando Manuela ha deciso di interrompere il suo turno di sorveglianza al fuoco, sdraiandosi dentro la tenda per dormire senza avvisare nessuno, i suoi colleghi si sono arrabbiati e hanno accusato la naufraga di non voler fare nulla tranne che riposarsi e prendere il sole. Rosaria Cannavò, in particolare, è diventata una furia e ha fatto notare a Manuela come a nessuno vada di rimanere sveglio e consumare le poche energie per il fuoco, ma che è qualcosa che va fatto altrimenti il danno diventa irreparabile.

In puntata, Ilary Blasi ha mostrato le immagini dello scontro che ha fatto perdere la calma anche a Matteo Diamante, certo che la Ferrera stia giocando di strategia per legare con il gruppo dei Primitivi e non finire in Nomination, per poi interrogare la Cannavò. “ Noi siamo entrati come un gruppo e la prima cosa era collaborare - ha dichiarato la naufraga interrotta dagli ululati della Ferrera - Dormiva tutto il giorno e dell’altra parte non si troverà così bene, perché ancora non la conoscono. Lei non fa altro che prendere il sole, fare le passeggiatine in riva al mare”.

Mentre Iva Zanicchi ha preso le parti di Manuela, invitando tutti a vivere più serenamente questa esperienza, Tommaso Zorzi ha chiesto agli Arrivisti di fare squadra dal momento che saranno i bersagli del gruppo in quanto nuovi arrivati. La Ferrera, nel frattempo, ha potuto riscattarsi con una prova ricompensa che ha fatto molto discutere per la reazione imprevedibile di Gilles Rocca.

