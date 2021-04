Isola dei Famosi, scontro di fuoco tra Brando Giorgi e Valentina Persia: "Non ti sopporta nessuno, sei supponente" (VIDEO)

Gossip TV

Brando prende le distanze dal gruppo, caos all'Isola dei Famosi.

Colpo di scena all'Isola dei Famosi. Nel daytime andato in onda ieri, Brando Giorgi ha preso una decisione importante, ovvero quella di prendere le distanze dal resto del gruppo. Una scelta che ha spiazzato tutti e che ha provocato la reazione furiosa di Valentina Persia e Andrea Cerioli.

La decisione di Brando Giorgi provoca la reazione furiosa di Valentina Persia, caos all'Isola del Famosi

"Ragazzi, posso parlarvi un attimo?" ha esordito Brando per poi comunicare ai concorrenti dell'Isola dei Famosi la sua decisione di isolarsi dal gruppo "In questi ultimi giorni, ho pensato tutta la notte, che se fossi rimasto così mi prendeva male e vorrei un po’ esternarmi dal gruppo. Ci sono delle dinamiche che purtroppo non riesco a capire e non riesco ad inserirmi. Quindi, ci saranno delle cose in comune come il fuoco. Il fuoco non me lo posso accendere da solo, quindi darò il mio contributo. Per il resto io me ne starò là. Quando parleremo vorrei stare di fronte alle telecamere, ma non perché dirò delle cose eccezionali perché non voglio più fraintendimenti".

Un annuncio che ha spiazzato Andrea: "Però se siamo in un gruppo e hai dei problemi, chiedi o domandi. Non è che ti stacchi, secondo me". "Se vuoi che ti si chiarisca qualcosa vieni là e ne parliamo" ha prontamente replicato Brando. Il comportamento dell'attore romano non è per niente piaciuto all'ex tronista di Uomini e Donne che ha rifiutato il confronto. Il pensiero di Cerioli è stato condiviso anche dalla Persia, che ha provato a spiegare a Giorgi il suo punto di vista: "Tu hai provato ad analizzare un attimo che tutte le tue modalità sono sempre quelle del consiglio che nessuno ti ha chiesto. Mentre uno sta facendo il fuoco, io sto sei ore così col legno, arrivi e mi dici quello non è legno buono è inutile che fatichi. Per te è un buon consiglio per noi è un rottura di cog****i".

La situazione è poi degenerata e tra i due naufraghi dell'Isola dei Famosi è scoppiata un'acceso confronto. "Stai ca****o fuori dal vaso! La tua supponenza va pure oltre, mettendo in bocca cose che non ci stanno. Ci ho provato con l’occhiale e ho fatto la furbata, si è accesso. Brando la verità e che non ti sopporta nessuno. Anzi questa cosa di stare da solo falla durare fino a quando non esci!" ha sbottato Valentina. Gilles Rocca ha cercato di calmare Brando, che ha concluso affermando: "Ho 55 anni mi posso prendere le mie responsabilità? Grazie. Baci e abbracci".

