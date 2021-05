Isola dei Famosi, scontro di fuoco in diretta tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi (VIDEO)

Gossip TV

Volano offese a L'Isola dei Famosi tra Gilles e Tommaso: "Ma cosa hai fatto tu nella vita, solo il Grande Fratello".

Scontro di fuoco in diretta a L'Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. Il motivo? La nomination dell'attore studiata a tavolino dal gruppo e il comportamento assunto dal naufrago nei confronti dell'ex pupa Myrea Stabile.

Duro scontro a L'Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi

Ilary Blasi ha aperto la nuova puntata de L'Isola dei Famosi parlando delle condizioni di salute di Gilles. La conduttrice ha poi voluto chiedere spiegazioni ai Primitivi riguardo il comportamento adottato nei confronti di Myrea. I naufraghi hanno provato a giustificarsi facendo però innervosire Tommaso.

"Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?" ha domandato Rocca facendo infuriare Zorzi: "Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?"."Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers" ha prontamente replicato l'attore visibilmente infastidito.

"Perché tu che hai fatto Gilles, per favore" ha ribattuto l'opinionista de L'Isola dei Famosi. La situazione è degenerata con i due che hanno alzato i toni e hanno iniziato a offendersi. "I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi" ha dichiarato Gilles. "Sì, vabbè, il nuovo George Clooney" ancora Tommaso. "Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c**o che mi sono fatto da solo" ha concluso il naufrago. A cercare di placare gli animi ci ha pensato Ilary.

