Isola dei Famosi, scontro di fuoco in diretta tra Gilles Rocca e Awed: "Io ti asfalto" (VIDEO)

Scoppia un'accesa discussione tra Gilles e Awed nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi.

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 29 marzo 2021, è stata a dir poco scoppiettante. Gilles Rocca e Awed, in particolar modo, si sono resi protagonisti di una lite furibonda in diretta in cui sono volate parole davvero molto forti.

Lite furibonda all'Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Awed

Ilary Blasi ha aperto la puntata dell'Isola dei Famosi parlando della lite scoppiata qualche ora prima in Honduras tra Gilles e Awed. La situazione, però, è nuovamente degenerata in diretta con il giovane youtuber che ha lanciato pesanti accuse all'attore: "Mi ha minacciato quest'uomo, ha 14 anni più di me. Mi ha minacciato e mi ha detto che voleva darmi una bastonata. Io ho avuto paura, te lo giuro. Nei suoi occhi c’è la rabbia. È un uomo aggressivo".

"Io mi rendo conto che questo è un gioco e basta, non voglio accapigliarmi con nessuno [...] È brutto che a una donna si dica che è la mia valletta, lei è una ragazza fantastica" ha dichiarato Gilles cercando di spiegare la sua posizione e difendersi dalle accuse. "Ho attaccato Francesca perché non sembra avere una personalità" ha replicato il giovane naufrago. All'ennesimo attacco di Awed, però, l'attore è letteralmente sbottato: "Sono un cretino. Ho un cuore così. Io sono andato a cercarlo e mi ha vomitato qualunque cosa. I suoi occhi non sono buoni. Amore mio ma io ti asfalto di testa e di tutto, sei una persona che non ha i mezzi".

La situazione nel giro di pochi minuti è degenerata e ha portato gli opinionisti dell'Isola a intervenire per cercare di ristabilire l'ordine. "Penso che tu sia un grande provocatore, tu stai giocando a provocare Gilles e qui, devo dire a Gilles, tu dai terreno fertile al gioco di Awed. Sei un cretino" ha dichiarato Tommaso Zorzi rivolgendosi ad Awed e Gilles. "Quest’episodio è orrendo. Avete dato il peggio di voi" ha concluso Iva Zanicchi.

