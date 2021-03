Gossip TV

Tommaso Zorzi opinionista de L'Isola dei Famosi: la reazione di Samantha De Grenet.

Dopo l’incredibile successo riportato grazie alla partecipazione e alla vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è ufficialmente il terzo opinionista de L’Isola dei Famosi. La notizia ha fatto molto piacere ai fan dell’influencer milanese, che si destreggia con incredibile bravura tra le critiche degli haters e punta a diventare il nuovo volto di Mediaset. L’ex coinquilina Samantha De Grenet ha commentato la partecipazione di Zorzi al reality show condotto da Ilary Blasi, svelando cosa pensa di questa novità.

GF Vi, Samantha De Grenet commenta la partecipazione di Zorzi a L'Isola dei Famosi

Grande matador della quinta edizione del Grande Fratello Vip, nonché vincitore del programma, Tommaso Zorzi sembra essere inarrestabile. Nella Casa più spiata d’Italia, l’influencer milanese ha dimostrato di avere una grinta unica che, unita alle sue doti di showman, lo rendono un elemento di spicco sul piccolo schermo. Zorzi ha confessato che Mediaset vorrebbe investire su lui e, dopo aver inizialmente rifiutato la proposta, ha deciso di unirsi a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nelle vesti di opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

La proposta comprende anche un programma spin-off che sarà realizzato esclusivamente sulla piattaforma online e che vedrà Tommaso come presentatore. Il successo dell’ex gieffino fa discutere gli haters sul web, ma anche gioire tutti coloro che hanno sempre creduto in lui e in una possibile carriera televisiva. Anche Samantha De Grenet, ex coinquilina di Tommaso, ha accolto con positività la notizia confessando a Casa Chi: “Se lo merita, ma dovrà dimostrare tanto”.

Samantha, attaccata da Stefania Orlando, ha lanciato una stoccata ad Antonella Elia, ironizzando sulle indiscrezioni del licenziamenti della showgirl dal Gf Vip: “Alfonso Signorini non te l’ha detto? Il prossimo anno al posto di Antonella Elia ci sarò io”. Dopo aver ammesso di ritenere il ruolo di opinionista un compito complesso e talvolta scomodo, Samantha è tornata a parlare di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che si sono ricontattate dopo il Gf. Le due amiche, a causa di una serie di incomprensioni, hanno interrotto uno dei rapporti più amati e invidiati del programma e ora potrebbero ricominciare da zero, lontano dalle telecamere.

