Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò: "Non mi è piaciuto il comportamento di Fariba. Miryea? Una banderuola"

Gossip TV

L'ex naufraga Rosaria racconta tutte le emozioni vissute a L'Isola dei Famosi.

Rosaria Cannavò è stata tra le protagoniste della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla finale, l'ex naufraga ha rilasciato un'intervista a Superguidatv, in cui ha parlato del suo breve ma intenso percorso in Honduras, caratterizzato dagli scontri con Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Manuela Ferrera.

Rosaria Cannavò critica Fariba Tehrani e Miryea Stabile dopo L'Isola dei Famosi

Rosaria è tornata a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi alle pagine di Superguidatv. L'ex concorrente del reality show ha confessato di essere soddisfatta e fiera del suo percorso, anche se tornando indietro eviterebbe di affrontare Fariba: "Ritrovarsi su un’isola è stata un’esperienza unica nel suo genere tanto che la rifarei anche domani. Non ho patito la fame perché a livello mentale mi sentivo pronta. [...] Rifarei tutto. Forse tornando indietro eviterei di affrontare Fariba in quel modo schietto e veritiero. Il suo pubblico mi ha penalizzato".

"Non ritiro però ciò che ho detto su di lei" ci ha tenuto a puntualizzare l'ex naufraga "Non mi è piaciuto il suo comportamento perché davanti le telecamere si mostrava in un modo e dietro invece di lei neppure c’era traccia. Si isolava abbastanza".

Leggi anche La verità di Awed dopo la vittoria

Durante il suo percorso in Honduras, l'ex naufraga si è scontrata anche con Miryea e Manuela: "A livello di strategia di gioco si è comportata come una banderuola. Nel momento in cui veniva attaccata si faceva forte perché avvertiva un senso di protezione dai naufraghi più forti come Andrea Cerioli. Molto spesso si è inventata delle cose. [...] Le ho dato della falsa per difendermi dall’accusa che lei stessa mi aveva rivolto, io almeno sono stata sincera dicendo a Miryea quello che pensavo. Gli altri invece le hanno parlato dietro. [...] Per me Manuela rappresenta ad oggi un punto interrogativo. Sono rimasta basita del fatto che lei avesse detto che io e Gilles avevamo fatto una passeggiata di tre ore. Se non ci fossero state le telecamere la mia reazione sarebbe stata peggiore. La sua è stata una mossa poco astuta".

Rosaria Cannavò commenta la vittoria di Awed

A proposito della vittoria di Awed, la Cannavò ha rivelato: "Quando sono uscita ho sempre detto che avrebbe vinto lui. Con Awed mi sono confidata e lui ha fatto lo stesso con me. E’ nata una bella amicizia. Mi ha deluso però quando ha nominato Matteo. Ha millantato tanto un’amicizia con lui e poi però l’ha tradito. Credo però che alla base ci sia stata una strategia".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.