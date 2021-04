Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò esplode nel fuori onda: cosa c'è tra lei e Gilles Rocca?

Gossip TV

Manuela Ferrera accusa Rosaria Cannavò di trascorrere troppo tempo in compagnia di Gilles Rocca e lei, in un fuori onda a L'Isola dei Famosi, esplode in lacrime.

Il commento pungente di Manuela Ferrera durante la Puntata de L’Isola dei Famosi ha provocato una reazione inaspettata in Rosaria Cannavò. La naufraga, accusata di trascorrere fin troppo tempo in compagnia di Gilles Rocca, è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da alcune colleghe, certe che il suo fidanzato non potrebbe mai pensare male di lei. Manuela è finita in Nomination, ma Rosaria riuscirà a lasciarsi alle spalle questo spiacvole episodio?

Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò in lacrime in un fuori onda inedito

L’ingresso degli Arrivisti nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi avrebbe dovuto portare scompiglio tra i naufraghi, che ormai da più di un mese hanno colonizzato l’atollo sperduto in Honduras. Peccato che i nuovi arrivati non riescano a trovare un punto d’accordo e discutano fin troppo animatamente su concetti base della convivenza e della sopravvivenza. Rosaria Cannavò ha sbottato contro Manuela Ferrera, accusando la naufraga di aver quasi provocato lo spegnimento del fuoco e di trascorrere tantissimo tempo a prendere il sole, piuttosto che aiutare come tutti, rendendosi disponibile e portando a termine i suoi turni di guardia al focolare.

In tutta risposta, la Ferrera ha dichiarato di non voler essere criticata proprio dalla Cannavò che ha trascorso tanto tempo con Gilles Rocca, infischiandosene dei problemi dei suoi compagni ed esibendosi in intime passeggiate. L’attacco improvviso della collega ha spiazzato Rosaria che, in un fuori onda, è scoppiata in lacrime. “Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia? No, ma è assurdo che lei dica che io le abbia detto che ho passeggiato re ore”, ha ammesso la Cannavò.

Se al #GFvip Adua del Vesco è diventata Rosalinda Cannavò, all’ #isola Rosaria Cannavò diventerà Ada del Pesco?#isoladeifamosi — Caciottaro🚀 (@Caustica_mente) April 22, 2021

La nuova arrivata è stata consolata immediatamente da Valentina Persia e Angela Melillo, che hanno creduto alla sua versione dei fatti conoscendo anche il grande amore che Gilles prova per la sua compagna. Le due naufraghe, inoltre, hanno fatto notare che nessuno ama le persone scorrette e che se Manuela, che ha intenzione di sedurre Ignazio Moser, si dimostrerà sleale sarà la prima a finire in Nomination. Detto fatto, il gruppo ha fatto il nome dell’ex meteorina di Emilio Fede ma siamo piuttosto certi che il pubblico le permetterà di continuare il suo viaggio in Honduras. In fondo, bisogna ammetterlo: Manuela è il trash che tutti noi stavamo aspettando!

