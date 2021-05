Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò attacca Fariba Tehrani: "Mi ha mandato fuori di testa" (VIDEO)

Gossip TV

Rosaria critica Fariba dopo la nomination a L'Isola dei Famosi.

Fariba Tehrani è finita nel mirino di Rosaria Cannavò. Quest'ultima, una volta finita la diretta de L'Isola dei Famosi, si è lasciata andare a un duro sfogo in cui non ha nascosto di esserci rimasta male della nomination ricevuta dalla naufraga persiana.

Rosaria Cannavò delusa da Fariba Tehrani, lo sfogo a L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione dal gioco di Francesca Lodo. Al televoto, invece, sono finite Fariba, Isolde e Rosaria, che subito dopo la diretta si è lasciata andare a uno sfogo con Awed, Matteo Diamante e Angela Melillo: "Non me l'aspettavo [...] Anche Fariba mi ha votato, mi ha mandato fuori di testa. Non me l'ha confermato lei, ci sono arrivata io".

"Ogni puntata mi fa 'amore quanto sei bella, come sei gentile'. A me queste cose mi mandano fuori di testa" ha aggiunto la Cannavò che ha poi raggiunto il confessionale: "Lei viene sempre vicino a te e ti dice 'io tanto non ti nominerò mai', e invece...".

Dopo aver criticato l'atteggiamento assunto da Fariba nei suoi confronti, Rosaria ha puntato il dito contro Myrea Stabile: "Io ho nominato Myrea perché secondo me è una banderuola sul serio. Quello che ha detto Angela non è falso. [...] Si sente protetta da Andrea Cerioli e Ignazio Moser, lei si sente protetta da quel punto di vista".

