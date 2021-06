Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli su Awed e Andrea Cerioli: "Hanno fatto il Grande Fratello e non l'Isola"

Gossip TV

Roberto commenta il comportamento assunto da Awed e Andrea a L'Isola dei Famosi.

Roberto Ciufoli rompe il silenzio e racconta tutte le emozioni vissute a L'Isola dei Famosi. Intervistato da La Nostra Tv, l'ex naufrago ha infatti fatto un bilancio del suo percorso senza risparmiare qualche critica al vincitore Awed e al finalista Andrea Cerioli.

La frecciata di Roberto Ciufoli ad Awed e Andrea Cerioli dopo L'Isola dei Famosi

"E’ tutto un po’ strano" ha esordito Roberto parlando del suo ritorno alla normalità dopo tre mesi vissuti in Honduras "Vivere per tre mesi in condizioni disagiate con cibo ridotto all’osso, dormire in condizioni particolari e la mancanza di oggetti come possono essere un asciugamano creano una condizione di sfasamento che si recupera piano piano".

L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha continuato affermando di non avere rimpianti: "Posso dire di aver fatto tutto perfettamente, ma allo stesso tempo non mi pento di quello che ho fatto. Se potessi tornare indietro cercherei di essere un po’ più furbo come lo sono stati in diversi. Sicuramente non mi mancano le dinamiche di comportamento e relazione, ma le situazioni belle date dalla natura, come il vento, il rumore del mare un po’ manca".

Leggi anche Fariba Tehrani contro Ubaldo Lanzo, ecco perché

E su una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Ciufoli sembra avere le idee molto chiare: "Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte. Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai". Parlando del Gf Vip, il comico ha colto l'occasione per lanciare una frecciata ad Awed e Cerioli: "E’ un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.