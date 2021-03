Isola dei Famosi, rissa sfiorata tra Vera Gemma e Daniela Martani in aeroporto

Gossip TV

Si vocifera che Vera Gemma e Daniela Martani non abbiano iniziato con il piede giusto la convivenza forzata a L'Isola dei Famosi.

L’avventura di Vera Gemma e Daniela Martani nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sembra essere partita con il piede sbagliato. Secondo alcune fonti, le due naufraghe avrebbero avuto un acceso diverbio in aeroporto, mentre attendevano il loro turno per salire sull’aereo che le avrebbe condotte in Honduras. La causa? Una pelliccia!

Isola dei Famosi, Vera Gemma e Daniela Martani: guai all'aeroporto

Vera Gemma e Daniela Martani sono entrare a far parte del cast ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi è pronto a tornare in prima serata su Canale5, a partire da lunedì 15 marzo 2021. A pochi giorni dal debutto, si apprende che Elettra Lamborghini non potrà essere presente in studio causa Covid e si indaga sul sostituto scelto dalla presentatrice romana. A far discutere, nelle ultime ore, è l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio che riguarda proprio Gemma e la Martani.

“Vera Gemma sarebbe stata rimproverata al loro primo incontro perché aveva una pelliccia. Daniela, da anni animalista (ai limiti dell’intolleranza), proprio non poteva tacere. Del resto a Mediaset, pur di avere una dalla polemica facile, sembrano aver chiuso gli occhi sulle sue dichiarazioni sul CoronaVirus. Vera, che ha un caratterino niente male, l’ha messa a tacere dicendo che si trattava di una pelliccia sintetica. Ma pare sia stato solo un modo di zittirla nell’attesa di mettere la Martani nel suo libro nero! […] Non è dato sapere se tra Vera e Daniela sia scoppiata la pace. Ma ne dubitiamo”, si apprende dal portale.

Insomma, rissa sfiorata e lite furibonda proprio prima di volare per l’Honduras non sono esattamente il modo giusto di iniziare questa avventura. Anche se, logicamente, meglio avere qualcuno da spedire in Nomination piuttosto che brancolare nel buio!

