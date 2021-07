Isola dei Famosi rischia di affondare: il reality verrà rimpiazzato da La Talpa?

Gossip TV

Corre voce che il nuovo reality di Canale 5 La Talpa andrà a sostituire L'Isola dei Famosi, la cui ultima edizione non ha avuto gli ascolti e il successo sperati.

L'Isola dei Famosi chiuderà per sempre i battenti con i suoi naufraghi e le loro sfide quotidiane, le liti, gli amori, eccetera? Forse sì, o almeno questa è la voce che circola nelle ultime ore. Stando a quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia (nella rubrica A lume di candela) il reality potrebbe scomparire dal piccolo schermo, o meglio dalla programmazione di Canale 5. L'ultima edizione dell'Isola, condotta da Ilary Blasi, non ha infatti dato i risultati sperati e quindi Piersilvio Berlusconi sta pensando di riorganizzare i palinsesti.

Come già sappiamo, su Canale 5 arriverà La Talpa, altro reality la cui prima edizione è andata in onda su Rai2 nel 2004 presentata da Amanda Lear. Dopodiché il programma è passato su Italia 1 per altre due edizioni (nel 2005 e nel 2008) con la conduzione di Paola Perego. Non è però affatto sicuro che quest'ultima trasmissione andrà a rimpiazzare L'Isola. Ricordiamo infatti che, qualche tempo fa, la stessa Blasi aveva detto che avrebbe volentieri ripetuto l’esperienza alla guida dello show. Che succederà? Come cantava Lucio Battisti, "lo scopriremo solo vivendo".