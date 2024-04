Isola dei Famosi: per i bookmaker sono i due i probabili vincitori

Gossip TV

Al via questa sera la diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi: ecco chi potrebbe vincere il reality secondo gli scommettitori.

Oggi, lunedì 8 aprile 2024, al via la diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi in onda in prima serata su Canale 5. La conduzione del reality prodotto da Banijay Italia sarà quest'anno affidata a Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli, Dario Maltese e in collegamento dall'Honduras, Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata.

Isola 2024: i vincitori per gli scommettitori

Sono attualmente tredici i naufraghi ufficiali dell'edizione:

Samuel Peron, ballerino

Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2022

Valentina Vezzali, ex schermitrice italiana

Aran Senol, attore di Terra Amara

Maitè Yanes, attrice

Selen, pornodiva

Edoardo Stoppa, conduttore

Francesca Bergesio, Miss italia 2023

Matilde Brandi, showgirl

Greta Zuccarello, ballerina e modella

Artur Dainese, modello

Marina Suma, attrice

Joe Bastianich, chef

A loro si dovrebbe aggiungere già questa settimana, l'attore siciliano Francesco Benigno e non solo. In corsa si aggiungeranno altri naufraghi i cui nomi, al momento sono top secret. Il reality show della sopravvivenza e ambientato in Honduras durerà due mesi e già da oggi per gli scommettitori ci sono i probabili vincitori dell'edizione. In sostanza i concorrenti che potrebbero essere i più amati dell'edizione. Al primo posto ci sono due naufraghi: lo chef stellato Joe Bastianich il vincitore della penultima edizione di Masterchef Edoardo Franco, entrambi quotati a 4.00 Al terzo posto, a pari merito: Samuel Peron e Aras Senol, entrambi dati a 8.00. Per il momento le meno quotate e quindi le meno probabili vincitrici dell'edizione sarebbero Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi