Isola dei Famosi, Paul Gascoigne costretto a ritirarsi dal gioco? Ecco cosa è successo

Gossip TV

Paul Gascoigne si ritira dall'Isola dei Famosi per un infortunio, stasera l'annuncio ufficiale.

Brutte notizie per Paul Gascoigne. Stando alle indiscrezioni riportate da Fanpage, l'amato naufrago dell'Isola dei Famosi sarà costretto a ritirarsi definitivamente dal gioco a causa dell'infortunio al braccio riportato durante l'ultima prova ricompensa.

Paul Gascoigne lascia l'Isola dei Famosi per un infortunio

Stasera, lunedì 29 marzo 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Nell'attesa, direttamente dall'Honduras arrivano delle brutte notizie per Paul. L'ex calciatore, che si è infortunato durante l'ultima prova ricompensa, dovrà stare fermo per alcune settimane e questo lo porterà inevitabilmente a dover abbandonare definitivamente il gioco.

La notizia verrà ufficializzata stasera in diretta dove verranno svelati anche altri dettagli sullo stato di salute di Gascoigne. L'addio forzato dell'amatissimo concorrente arriva dopo il ritiro da Parasite Island del Visconte Guglielmotti e del discusso Akash Kumar.

Leggi anche Akash Kumar contro Ilary Blasi

Non è servito l'intervento di un medico che si è precipitato per soccorrere Paul. La stessa Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini si erano subito preoccupati per l'accaduto chiedendo notizie all'inviato Massimiliano Rosolino, anche lui in grande difficoltà. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata dell'Isola dei Famosi che andrà in onda stasera, lunedì 29 marzo, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.