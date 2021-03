Isola dei Famosi: "Particolarmente esaltato", l'attacco di Valerio Scanu ad Akash Kumar

Gossip TV

Scanu critica duramente sui social Akash dopo la seconda puntata de L'Isola dei Famosi.

Durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un botta e risposta con Akash Kumar. A difendere l'opinionista ed ex vincitore del Grande Fratello Vip ci ha pensato Valerio Scanu, che non sembra aver per niente apprezzato il comportamento assunto dal naufrago in diretta.

Valerio Scanu contro Akash Kumar

Akash continua a stare al centro delle critiche per la questione relativa al suo vero nome. Il ragazzo, infatti, ha partecipato a diversi programmi televisivi presentadosi ogni volta in maniera diversa. A cercare di far luce ci ha pensato Tommaso che, durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, ha deciso di affrontare il naufrago in merito a questa situazione.

Il comportamento di Zorzi, però, ha fatto innervosire Akash, che ha minacciato di abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi. A prendere le parti dell'opinionista e attaccare il naufrago de L'Isola è arrivato Valerio Scanu. "Particolarmente esaltato..." ha scritto sui social il cantante "Ricordo ancora quando mi insultò e bloccò dopo aver letto che io avevo ironizzato su una sua performance a Ballando con le stelle (mesi dopo!!). Lui dice di aver una attiva carriera che lo aspetta, ma secondo me nemmeno una carriola può aspettarlo perché anche per fare il muratore bisogna esserne capace… senza nè arte, né parte e né educazione. Non so come Zorzi non lo abbia reso cenere in 5 secondi".

Non è la prima volta che Valerio attacca Akash. Già all’epoca di Ballando con le stelle, l'ex vincitore di Amici si era scagliato duramente contro il modello: "Bugiardo e parac**o #Akash e smettila di piangere perché ti si scoloriscono gli occhi #BallandoConLeStelle".

