Isola dei Famosi, parla Vera Gemma: "Cecilia Rodriguez mi ha chiesto scusa"

Dopo gli scontri all'Isola dei Famosi, sembra pace fatta tra Vera Gemma e Cecilia Rodriguez, che si è scusata per averla offesa.

L'Isola dei Famosi edizione 2021 è finita ma ci sono ancora strascichi di quel che è successo in Honduras. Una delle liti avvenute durante il reality riguardava Vera Gemma, attrice, regista e personaggio televisivo nonché figlia dell'indimenticabile Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, e la sorella della più celebre Belen, Cecilia Rodriguez.

Quest'ultima, apparentemente gelosa per la vicinanza del compagno Ignazio Moser con la vamp Gemma, ha fatto delle allusioni poco simpatiche al suo fisico, dicendo in proposito che il fidanzato aveva avuto altre donne "brutte", anzi "non brutte, ma più mature" (come si dice, quando la toppa è peggio del buco).

Durante il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay, Il Punto Z, Vera Gemma, che non si è mai fatta sfiorare nemmeno dagli insulti gratuiti degli haters, ha replicato dicendo che brutta sarà probabilmente agli occhi della Rodriguez, ma che per quanto la riguarda si considera una "figa pazzesca" (parole sue) e che non ha mai avuto problemi a conquistare chi le piaceva. Continuando, l'attrice ha messo in risalto l'ineleganza del commento, soprattutto tra donne, mettendo a confronto la battuta di Cecilia con la classe di Belen, che non avrebbe mai detto una cosa del genere.

Quanto a Cecilia Rodriguez, non si è scusata pubblicamente ma pare l'abbia fatto in privato, secondo quanto la stessa Vera Gemma ha rivelato al settimanale "Mio". A quanto pare è stata lei, fuori dagli studi televisivi, a vedere e andare incontro alla Rodriguez, con grande imbarazzo di quest'ultima, che in seguito si è scusata e le ha detto che di persona è molto più bella di come le sembrasse sull'isola (dove le condizioni, ha sottolineato giustamente Gemma, non sono certo favorevoli al glamour!). A quel punto, sostiene l'attrice, l'ha perdonata.

Archiviate questi dissapori, Vera può dedicarsi di nuovo al giovanissimo fidanzato Jeda, con cui, nonostante la differenza d'età (22 lui, quasi 50 lei) le cose continuano ad andare alla grande.