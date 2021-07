Isola Dei Famosi, parla Massimiliano Rosolino: "Ecco i naufraghi che non si sono divertiti..."

Gossip TV

Massimiliano Rosolino racconta, in un’intervista, la sua esperienza di inviato a L’Isola dei Famosi e dice la sua su alcuni naufraghi.

L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino ha concluso da poco la sua esperienza con L’Isola dei Famosi 15, che lo ha visto nel ruolo non di naufrago ma di inviato. Lo sportivo, in una recente intervista a SuperGuida TV, ha parlato di questa sua entusiasmante avventura, lasciandosi andare a commenti e opinioni su alcuni concorrenti.

Massimiliano ha fatto innanzitutto un bilancio e ha spiegato di aver provato fin da subito un fortissimo entusiasmo per la sua missione nel reality, ammettendo però che all’inizio è stato un po’ faticoso. Poi il divertimento ha avuto la meglio. Rosolino, inoltre, ha detto che ripeterebbe volentieri l’esperienza, spiegando: “Accetterei subito. Se me lo dovessero chiedere sarei contento anche perché sono sicuro che conoscendo meglio il meccanismo mi sentirei maggiormente pronto ad affrontare questa sfida”.

Prima di cominciare L’Isola Dei Famosi, Massimiliano Rosolino aveva rifiutato l’offerta di partecipare in qualità di naufrago. Oggi è convinto più che mai che essere inviato è un compito più semplice e appassionante, anche se di fronte all’eroismo dei concorrenti, un po’ di sana invidia il nostro l’ha provata. Del resto, visto il suo passato di nuotatore top, è normale che abbia la competizione nel sangue. Queste le sue parole in proposito: “Sono rimasto dell’opinione che sia meglio fare l’inviato. Ho partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e ho fatto anche Pechino Express. Da inviato vivendo l’Isola posso dire che più volte, nonostante fosse un’esperienza difficile, ho provato un pizzico di invidia nei confronti dei concorrenti che hanno vissuto il pieno contatto con la natura. Ce ne sono stati solo due che a mio avviso non si sono divertiti mai. Mi riferisco ad Awed e a Gilles Rocca”.

Massimiliano ha poi continuato con i commenti sull’Isola, dicendo che gli è dispiaciuto vedere Miryea Stabile e Francesca Lodo patire la fame, e parlando di chi lo ha sorpreso di più fra i naufraghi: “Miryea ha mostrato una bella grinta, Vera Gemma ha giocato più a carte scoperte, Andrea Cerioli che all’inizio abbiamo visto affaticato si è poi divertito. Ho visto soffrire anche Ignazio e Andrea Diamante. E poi Roberto Ciufoli che pur essendo stato nominato tante volte ha dimostrato di essere il più serio dando il filo da torcere a tutti”.

Massimiliano Rosolino è stato felicissimo di riabbracciare i familiari, insomma di tornare a casa. Una cosa che il nostro non rifarebbe mai è gareggiare nel nuoto. In fondo nella vita di ognuno, c’è un tempo per ogni cosa.