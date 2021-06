Isola dei Famosi, parla l’ex Fidanzata di Awed: “Nessun cuore spezzato”

Gossip TV

Giulia Laura Abbiati replica ai rumors sulla fine della storia d’amore con Awed, vincitore de L’Isola dei Famosi.

Awed ha trionfato in Honduras, aggiudicandosi la vittoria della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni, mentre il naufrago ha intrapreso il viaggio di ritorno insieme ai suoi compagni isolani, si è parlato della relazione tra il partenopeo e Giulia Laura Abbiati. Stando alle indiscrezioni, la figlia del noto ex portiere del Milan avrebbe il ‘cuore spezzato’, ma lei non ci sta e fa chiarezza sul rapporto con Awed.

Isola dei Famosi, Giulia Laura Abbiati replica al gossip su Awed

Dopo lunghi mesi di permanenza in Honduras che hanno cambiato il suo aspetto fisico senza mai piegare il suo carattere vitale, Awed ha vinto la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il naufrago può finalmente tornare a casa, anche se il viaggio di ritorno non è andato come sperato e i concorrenti si sono trovati a lottare contro diverse situazioni insidiose. Nelle ultime ore, Chi ha diffuso la notizia di una presunta love story tra Awed e Giulia Laura Abbiati, figlia del noto ex portiere del Milan, interrotta poco prima di salpare per il reality show condotto da Ilary Blasi, il suo epilogo avrebbe molto amareggiato la giovane.

“Prima di partire per L’isola dei Famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata. ‘Chi’ vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il rumor, tuttavia, è stato immediatamente smentito dalla diretta interessata che ha fatto sapere sui social:

“Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene. Stamattina però mi sono svegliata come ‘ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato’ ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi. È inoltre surreale che mio padre, uomo che ha costruito una carriera intera nell’ombra della sua riservatezza, si trovi inserito in questo patetico gossip di sua figlia con un ragazzo a lui nemmeno mai presentato! Capisco che tutto fa gioco…ma non pensavo si potesse arrivare davvero a tanto. Ah cosa più importante, vi rassereno sul mio cuore che, oltre a essere intatto, è anche pienamente occupato”. Voi cosa ne pensate?

