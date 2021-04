Isola dei Famosi parla Alfonso Signorini: "Zorzi? Lo preferivo al Grande Fratello"

Gossip TV

Il popolare giornalista e conduttore del reality, intervistato da Il Fatto Quotidiano Online.

Il noto giornalista e conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano Online nella quale ha espresso un'opinione forse destinata a far discutere. Al giornalista che ha chiesto un parere su Tommaso Zorzi, Signorini ha risposto:

“Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality…”

E non è finita qui. Signorini ha parlato anche del nuovo programma di Zorzi, Il Punto Z, in onda sulla piattaforma di Mediaset Play. Sul programma, condotto e ideato dell'ex gieffino, ha dichiarato:



“La sua striscia Il Punto Z è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare.

Opinione diversa invece per la collega Ilary Blasi al timone dell'Isola per la prima volta che non sta deludendo le sue aspettative:

“Penso che se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto. Il cast non è forse tra i più forti e tre opinionisti mi sembrano un po’ troppi.”

Il giornalista de Il Fatto ha poi domandato a Alfonso Signorini di esprimere una sua opinione sulla collega Barbara D'Urso. Con quest'ultima, i rapporti con la conduttrice si sono riappianati di recente dopo qualche dissapori.

“Il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio…“Lei è comunque una professionista che ha carattere…”

Sul grande successo della recente edizione del Grande Fratello Vip 5, il direttore di Chi, ha dichiarato:

"È stato un successo e questo mi fa molto piacere. Quando mi sono buttato nel progetto ero abbastanza incosciente. Una cosa che mi scriveva spesso Lucio Presta durante la diretta. Non essendo un conduttore di professione non mi sono mai posto il problema delle fasce orarie, dei neri pubblicitari, dei competitor. Sono incosciente. Questo è stato un vantaggio, dopo mi sono accorto di responsabilità e rischi.

