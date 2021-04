Gossip TV

Tommaso Zorzi difende Vera Gemma, che si scontra nuovamente con Valentina Persia durante la Puntata de L'Isola dei Famosi.

Continuano le polemiche sull’atteggiamento del gruppo nei confronti di Vera Gemma, che sembra proprio non riuscirsi ad inserire nelle dinamiche di Playa Reunion. Prima della diretta della Puntata de L’Isola dei Famosi, Vera ha avuto un crollo dovuto anche alla stanchezza di sentirsi continuamente fraintesa. Francesca Lodo ha deciso di fare il suo nome nelle Nomination, avendo il potere di mandarla al televoto diretto in qualità di leader salvador. Vera è apparsa dispiaciuta per questa scelta e, mentre il gruppo ha raccontato che è stata lei a chiedere di essere votata poche ore prima, Tommaso Zorzi ha difeso la naufraga a spada tratta.

Isola dei Famosi, nuovo scontro tra Vera Gemma e Valentina Persia

A poche dalla diretta della nuova Puntata de L’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha avuto un momento di sconforto. Dopo aver fatto infuriare Roberto Ciufoli, la naufraga più discussa della quindicesima edizione è scoppiata in lacrime e si è isolata. Nonostante le divergenze con il gruppo, alcuni concorrenti hanno immediatamente soccorso Vera, che ha spiegato di essere affranta perché stanca di dover giustificare ogni sua decisione e triste perché in quel giorno sarebbe caduto il compleanno della madre scomparsa. Quando la nuova leader salvador Francesca Lodo ha fatto il nome di Vera durante le Nomination dirette, la concorrente non ha saputo nascondere la sua delusione, suscitando tuttavia la reazione di Valentina Persia.

“Ieri è successo che Vera ha avuto un momento di sconforto, pregando a più riprese chiunque di votarla con tanto di lacrime. Adesso, recriminare la scelta di Francesca e accusarla, mi sembra un discorso non chiaro. Non mi è sembrato che lei abbia mai detto di aver cambiato idea sul fatto di voler essere votata”, ha spiegato la comica. Immediata la replica di Vera: “Ma che mi devo svegliare e dire ‘buongiorno a tutti, mi è passato il momento di sconforto’?! Ieri stavo male, ho pianto ed ero stanca di dovermi difendere e sentirmi fraintesa dal gruppo. Se questo è usato dalle persone con le quali ho parlato per venirmi incontro, mi dispiace e non ne voglio neanche più parlare”.

Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi difende Vera Gemma

Mentre Francesca ha dichiarato di non accettare il fatto che Vera stia strumentalizzando quanto accaduto, mentre la naufraga ha continuato a ribadire che c’è differenza tra un momento di sconforto e i continui attacchi che è costretta a subire. Sulla questione è intervenuto anche Tommaso Zorzi, che ha deciso di difendere Vera. “Io volevo dare una chiave di lettura diversa… Vera potrebbe averlo fatto per farsi consolare dal gruppo, in una situazione in cui lei è sempre emarginata e ricevere una pacca sulla spalla da uno di voi poteva far piacere. Poteva anche enfatizzare per ricevere un abbraccio, ma voi siete un branco di iene”, ha dichiarato l’opinionista de L’Isola dei Famosi.

Anche Iva Zanicchi ha preso le parti della naufraga, facendo notare come il gruppo abbia colto l’occasione al volo per sentirsi giustificato nel nominare Vera, mentre nessuno ha votato Drusilla quando lei supplicava di poter uscire. Insomma i dissapori sembrano non essere ancora terminati e chissà che soprese ci rivelerà il day-time del reality show di Canale5.

