Isola dei Famosi, nuovo cambio di programmazione: ecco quando andrà in onda il reality

Gossip TV

Salta il doppio appuntamento settimanale con L'Isola dei Famosi.

Nuovo cambio di programmazione per l'Isola dei Famosi. Come riportano i palinsesti di Publitalia, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi andrà infatti in onda solo lunedì 24 maggio 2021. Il motivo? Il gran finale di stagione de Il Segreto.

Cambio di programmazione per L'Isola dei Famosi

Stop al doppio appuntamento settimanale con L'Isola dei Famosi. Il reality show andrà in onda solo lunedì 24 maggio 2021. La puntata di venerdì 28, invece, salterà per lasciare spazio al gran finale di stagione della soap Il Segreto. Non solo. Lo stesso giorno finirà anche l'amatissima soap turca con Can Yaman, Daydreamer.

Vi ricordiamo che, salvo ulteriori allungamenti, l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo 7 giugno 2021. Alla finale, quindi, dovrebbero mancare soltanto quattro appuntamenti. In quella settimana si concluderanno anche gli altri programmi Mediaset come Le Iene, Fuori dal coro e Striscia la Notizia. Grande attesa per la nuova stagione di Temptation Island, che partirà il 30 giugno.

Leggi anche Akash Kumar nel mirino di un ex Tronista

Come anticipato da Tvblog, per la prima volta nella storia de L’Isola dei Famosi, il vincitore sarà proclamato in Honduras: "Per la prima volta da quando esiste l’isola dei famosi vedrà la proclamazione del suo vincitore direttamente dall’Honduras. Non accadrà infatti come nelle scorse edizioni di vedere l’incoronazione del vincitore da Milano (sede dello studio del programma prodotto in collaborazione con Banijay) e tutto questo per le questioni legati al protocollo Covid che richiede un certo periodo di quarantena per tutte le persone che arrivano da quei luoghi".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.