Isola dei Famosi non convince: i naufraghi sono “tutti morti in piedi” e scoppia il caos a Mediaset

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi stenta a decollare e arriva anche l’affondo di un noto giornalista, che non risparmia critiche ai naufraghi.

Sembra non ci sia nulla da fare. La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi non convince nessuno, neppure i suoi opinionisti che non perdono occasione di ricordare ai naufraghi che si trovano in un reality show e che dovrebbero regalare del sano trash al pubblico. Ascolti sempre più bassi per il programma di Ilary Blasi, che riceve una serie di critiche piuttosto pesanti, e che potrebbe rischiare la chiusura anticipata se Mediaset non vedrà migliorare i dati settimanali di share.

Isola dei Famosi, l’affondo di Roberto Alessio al Reality della Blasi

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi non sembra aver conquistato il cuore degli italiani, che regalo al programma di Ilary Blasi record negativi di share puntata dopo puntata. In Honduras si sono assestate dinamiche sempre uguali e poco briose, che vedono una serie di naufraghi scontrarsi con le personalità più forti del reality show di Canale5, fino a causare la loro eliminazione. Peccato che poi, in realtà, a L’Isola nessuno venga eliminato dato che dopo ogni Nomination scomoda avviene la creazione di isole parallele di cui nessuno dei naufraghi - in teoria - dovrebbe conoscere l’esistenza.

I meccanismi che governano il cast, che pure è formato da personalità piuttosto brillanti e focose, non piace molto agli spettatori stanchi di osservare i fuori onda tra Valentina Persia e Vera Gemma, e così la Blasi ha perso la prima serata del giovedì. Come se non bastasse anche gli opinionisti sono sempre pronti a criticare, forse un po’ troppo apertamente, i concorrenti e la loro scarsa capacità di creare dinamiche interessanti. Dopo l’affondo di Alfonso Signorini a Tommaso Zorzi, arriva anche il commento decisamente critico di Roberto Alessi.

“All’Isola dei Famosi italiana sono quasi tutti morti in piedi”, ha scritto il direttore di Novella 2000 nella sua rubrica gossip. Effettivamente, facendo un rapido paragone con la versione spagnola che vede Valeria Marini nel cast, la differenza si fa sempre più abissale. Ora, i fan del reality show devono sperare che Mediaset attenda ancora qualche settimana prima di decidere la sorte del programma e dei suoi concorrenti. Voi cosa ne pensate?

