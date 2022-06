Gossip TV

L'attore romano, decretato il primo finalista durante la ventitreesima puntata dell'Isola dei Famosi, decidere di mettere fine alle ostilità con Nick Luciani.

All'indomani della ventitreesima puntata dell'Isola dei Famosi, sembra che, finalmente, gli animi siano più sereni.

Dopo 83 giorni trascorsi in Honduras a combattere freddo, fame e varie intemperie di ogni tipo, Nicolas Vaporidis dopo essere stato anche proclamato finalista della sedicesima edizione sembra finalmente che sia più sereno e pronto a mettere via le divergenze con gli altri naufraghi, in particolare, nei confronti di Nick Luciani, il cantante dei Cugini di Campagna con cui l'attore romano ha avuto numerosi scontri nelle ultime settimane.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis diventa fanalista e gli animi si placano

Tra i due naufraghi, è arrivato un momento di tregua sancito da una pace, almeno temporanea.

Tra Nicolas e Nick, è arrivata infatti una stretta di mano per sancire la loro rappacificazione.

Il cantante ha spiegato a Nicolas Vaporidis di non aver gradito i suoi modi di fare e dopo ciò è arrivato il gesto che ha sancito la pace.

Era antipatico quel modo che poi capisco che potrebbe pure fare parte di te. Non è che lo fai apposta. Mi sono spiegato male io con Edoardo però è sempre stato il modo a darmi fastidio e non perché mi stavi antipatico tu.

Mentre Nicolas è il primo finalista del reality, Nick è invece al televoto contro Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger. La decisione spetterà come sempre al pubblico che sancirà l'ultimo eliminato ad un passo dalla finale dell'Isola.

