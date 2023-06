Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo svela un retroscena inedito che la produzione ha deciso di non mandare in onda

Gossip TV

L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi rivela: "Era una mia sfida e ci stavo per riuscire".

Dopo Marco Mazzoli, anche Nathaly Caldonazzo ha deciso di vuotare il sacco e rivelare alcuni retroscena inediti della sua esperienza a L'Isola dei Famosi. Intervistata da Novella 2000, l'ex naufraga ha infatti raccontato alcune curiosità che la produzione della trasmissione ha deciso di non mandare in onda.

La rivelazione di Nathaly Caldonazzo

A poche settimane dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare lo speaker Marco Mazzoli, Nathaly Caldonazzo ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha ricordato la sua esperienza in Honduras. Esperienza che è stata per lei una vera e propria rinascita:

È molto faticoso, tosto a livello fisico e mentale e l’insieme diventa una bomba. Quando torni hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose. […] Esperienza intensa. Non volevo tornare a casa subito come la prima volta. Ero concentrata e avevo preso la sfida con impegno.

Leggi anche Helena Prestes smaschera tutti!

Ricordando la sua discussa esperienza a L'Isola dei Famosi, la Caldonazzo ha rivelato anche un retroscena inedito che la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi ha preferito non mandare in onda:

Quando ho raggiunto Sant’Elena a nuoto da Playa Tosta. Gli uomini si sono spostati con la zattera, io sono partita un’ora dopo e li avevo quasi raggiunti. La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha dato un po’ fastidio. Era una mia sfida e ci stavo per riuscire. Dicevano che era pericoloso per gli squali, ma non mi sembra di averne visti. Poi ero organizzata.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.