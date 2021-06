Isola dei Famosi, Miryea Stabile nel cast del Grande Fratello Vip? Parla l'ex naufraga

Gossip TV

L'ex naufraga Miryea nel cast del Grande Fratello Vip dopo L'Isola dei Famosi?

Miryea Stabile nel cast del Grande Fratello Vip dopo L'Isola dei Famosi? A chiarire la situazione ci ha pensato la diretta interessata che, dopo aver raccontato tutte le emozioni vissute in Honduras, ha parlato di una sua possibile partecipazione al reality show di Alfonso Signorini.

Miryea pronta a entrare nella casa del Gf Vip? Parla lei

Intervistata da Superguidatv, Miryea ha parlato del suo lungo e intenso percorso a L'Isola dei Famosi. "Era un’esperienza che mai avrei pensato nella vita di fare. Sono sempre stata molto legata all’estetica tanto che all’inizio ero molto pensierosa perché mi sarei dovuta mettere a nudo stravolgendo me stessa. Invece poi mi sono ricreduta in positivo" ha affermato l'ex Pupa.

Un'edizione piena di sorprese e ricca di scontri che è stata vinta dallo youtuber Awed. Proprio quest'ultimo aveva palesato sull'Isola un interesse per Miryea. "Awed ha giocato molto e ha fatto il provolone un po’ con tutte" ha rivelato l'ex giovane naufraga "Non è scattato nessun feeling".

Interpellata dal giornalista sui suoi progetti futuri, la Stabile ha dichiarato: "Mi piacerebbe continuare a fare televisione. Voglio studiare e migliorare sempre di più. Vediamo cosa mi riserverà il futuro. Ora mi sto godendo il meritato relax". E su una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Miryea ha rivelato: "Se mi venisse offerta la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non so se accetterei. Dopo L’Isola vorrei aspettare del tempo prima di tuffarmi in un altro reality. In futuro però mai dire mai".

