Miryea Stabile ha un crollo, delusa dall'ennesima Nomination, e accusa i colleghi de L'Isola dei Famosi di strategia.

La stanchezza e la fame iniziano a farsi sentire in modo sempre più pressante e i naufraghi de L’Isola dei Famosi si lasciando andare a lunghi sfoghi pieni di risentimento. È il caso di Miryea Stabile che, dopo la nuova divisione in squadre, si è trovata nuovamente in Nomination. La Pupa non crede alle motivazioni date dai suoi colleghi e si sente esclusa dal gruppo, ma Gilles Rocca accorre dopo il suo crollo emotivo per spiegarle come stanno veramente le cose.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca consola Miryea Stabile dopo il crollo emotivo

La decisione della produzione de L’Isola dei Famosi di creare nuovamente due gruppi a Playa Reunion, ha messo in crisi i naufraghi che hanno intrapreso ormai da diverse settimane l’avventura in Honduras. Trovandosi a dover scegliere ognuno tra i componenti della propria squadra, i Primitivi hanno spedito in Nomination la dolce Miryea Stabile. La naufraga è apparsa molto triste per questa decisione e ha preferito parlarne apertamente con i suoi compagni di viaggi. “Sto elaborando la Nomination. Non mi tornano alcune motivazioni, che ho trovato insensate. Voi parlate sempre e solo tra di voi, non c’è possibilità di includersi. Forse arrivata alla terza Nomination sto rosicando un pò”, ha ammesso la Stabile scoppiando poi in lacrime e allontanandosi in fretta e furia dal gruppo.

Mentre Andrea Cerioli e Valentina Persia hanno cercato di trattenerla, spiegando di aver fatto il suo nome solamente a causa delle nuove regole del gioco, perché altrimenti non sarebbe stata lei la prima a finire al televoto, Gilles Rocca ha deciso di fare un passo in più. Il naufrago, fino al centro delle indiscrezioni per la reazione inaspettata di Rosaria Cannavò in un fuori onda, si è avvicinato a Miryea e ha dichiarato: “Nessuno ti vuole far fuori da nessun gruppo, e ti vogliamo bene. Sei la mascotte del gruppo, cerchiamo sempre di coinvolgerti in tutte le cose”.

La Stabile si è sentita sollevata dalle parole dell’attore, ma chissà se la scelta del gruppo determinerà la sua eliminazione definitiva dal reality show condotto da Ilary Blasi. Avendo già soggiornato su una spiaggia segreta, come nel caso di Vera Gemma, alla naufraga non sarà concesso di divenare la nuova compagna di Beatrice Marchetti, che nel frattempo se la cava egregiamente a Playa Imboscada.

