Isola dei Famosi, Matteo Diamante si dichiara a Francesca Lodo: la reazione della naufraga

Ilary Blasi mostra a Francesca Lodo il videomessaggio della confessione amorosa di Matteo Diamante e la naufraga de L’Isola dei Famosi reagisce in modo inatteso.

A L’Isola dei Famosi è scoppiato l’amore? Matteo Diamante, approdato in Honduras con il gruppo degli Arrivisti, ha messo gli occhi su Francesca Lodo e ha deciso di dedicarle un videomessaggio molto romantico. Presa in contropiede, la naufraga ha ammesso di essere molto imbarazzata ma potrebbe essere pronta a concedere a Matteo una chance, quando le corde che separano i due gruppi saranno cadute.

Isola dei Famosi, Matteo Diamante spiazza Francesca Lodo

Matteo Diamante è approdato nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi con molte energie e ha intenzione di godersi questo percorso, nonostante le iniziali problematiche derivate dai suoi dissidi con Manuela Ferrera. Il naufrago è molto amato dai suoi compagni Arrivisti, che sanno di poter far affidamento sulla sua forza di volontà. Il Diamante ha stretto un rapporto molto profondo con Awed, con il quale sente di avere tante cose in comune, e vorrebbe stringerne un altro altrettanto profondo con una delle naufraghe più ammirate del reality show di Canale5. Stiamo parando di Francesca Lodo, una donna tosta quanto bella che sta facendo un bel percorso a Playa Reunion.

Negli ultimi giorni, Matteo ha registrato un videomessaggio in cui dichiara i suoi sentimenti per la Lodo, che Ilary Blasi ha deciso di mostrare in gran segreto alla diretta interessata. “Uno tra i tanti motivi per i quali sono venuto a L’Isola dei Famosi è anche per conoscerti meglio. Sei una donna bellissima, hai uno sguardo seducente. Secondo me sei una donna profonda che ha tanto da raccontare. Da quando sono arrivato, sia per il fatto dei primitivi che della corda, non siamo mai riusciti a parlare da soli io e te… Magari mi odierai, oppure no! Vorrei passare qualche serata insieme sotto le stelle per conoscerci meglio”, ha ammesso Matteo.

La reazione di Francesca ha lasciato tutti senza parole, dal momento che la naufraga non si è mai dimostrata così a disagio prima d’ora. “Non me lo aspettavo, ma è stato un videomessaggio molto carino. Matteo non lo conosco, perché questa distanza non ci ha mai fatto parlare più di tanto. Io vengo da una storia di otto anni finita da pochissimo e l’ultimo dei miei pensieri era venire a L’Isola dei Famosi per cercare fidanzati […] Sono un po’ imbarazzata”, ha dichiarato la Lodo mentre Tommaso Zorzi ha invitato la concorrente ha concedere una possibilità a Matteo. Tra i due nascerà un sentimento?

