Isola dei Famosi, Matteo Diamante insieme a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per un nuovo progetto televisivo

L'ex naufrago Matteo rivela: "Sarò al fianco di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Ex on the Beach".

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ex on the Beach. Alla conduzione ritroveremo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che verranno affiancati anche dall'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, Matteo Diamante.

Matteo Diamante nel cast di Ex on the beach dopo L'Isola dei Famosi

Nuovi progetti lavorativi in vista per Matteo Diamante. L'ex naufrago della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 in cui ha rivelato la sua presenza alla prossima edizione di Ex on the Beach: "Farò da spalla ai conduttori Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez…Sarò una sorta di inviato…Descriverò i personaggi e analizzerò alcuni aspetti delle loro relazioni".

E sui concorrenti di Ex on the beach, Matteo ha confessato: "Hanno una forte personalità, elemento fondamentale in un programma come questo [...] A giudicare da quelli che ho avuto modo di incontrare credo proprio che ne vedremo delle belle…".

A proposito della sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, Diamante ha dichiarato di non essere rimasto colpito da nessuna naufraga e ha poi rivelato: "Vi garantisco che l’assenza del cibo fa pensare a tutto tranne che a quello…".

