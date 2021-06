Isola dei Famosi, Matteo Diamante confessa: "Non ho mai avuto bisogno di alleanze"

Gossip TV

L'ex naufrago torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

Matteo Diamante è stato uno dei finalisti della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A distanza di alcuni giorni dalla finale del reality show di Canale 5, l'ex giovane naufrago ha deciso di intervenire sui social e fare un bilancio del suo percorso in Honduras.

La confessione di Matteo Diamante dopo L'Isola dei Famosi

"Sono ancora in fibrillazione. Non riesco a percepire la vita che mi aspetta" ha confessato Matteo sui social a poche ore dalla finale de L'Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Awed "Entrato un ragazzo con mille incertezze e insicurezze a consapevole delle proprie forze e uscito uomo (alpha decidete voi) fiero e orgoglioso di essere il figlio che i miei genitori volevano che fossi".

L'ex naufrago ha continuato facendo un bilancio della sua esperienza sull'isola: "Sono soddisfatto di ogni cosa che ho fatto. Non ho mai avuto bisogno di alleanze né di forzare rapporti d’amicizia. [...] 50 giorni di lotte e sofferenze…Fino ad arrivare alla finale. [...] Pedine di un gioco che aveva come scopo mostrare la propria abilità nella sopravvivenza e io credo di averla mostrata".

Matteo ha infine concluso il suo post ringraziando tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto durante la sua partecipazione al programma: "Non smetterò mai di dirlo. Grazie a tutti del sostegno e di apprezzarmi e amarmi per quello che sono. Grazie di cuore davvero".

