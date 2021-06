Isola dei Famosi, Matteo Diamante: “Awed ha detto di essere mio amico, poi mi ha nominato! Che figuraccia”

Gossip TV

Matteo Diamante commenta la scelta di Awed di spedirlo in Nomination prima della Finale de L’Isola dei Famosi, poi parla del rapporto con il vincitore del reality show di Ilary Blasi.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Awed, premiato dal pubblico di Canale5 per il suo percorso intenso in Honduras. Il naufrago ha stretto un bel legame d’amicizia con Matteo Diamante, rivelazione di questa stagione del reality show condotto da Ilary Blasi, salvo poi sacrificarlo alle Nomination durante la Finale. Il naufrago torna a parlare dello sgambetto di Awed e ammette di essere rimasto decisamente spiazzato da questo gesto.

Isola dei Famosi, Matteo Diamante punge Awed

È calato il sipario sulla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha incoronato vincitore Awed. Lo youtuber partenopeo ha festeggiato il traguardo, ammettendo di essere cambiato radicalmente durante l’esperienza in Honduras. Qui, Awed ha stretto un legame particolare con Matteo Diamante che, dovendo affrontare l’ostilità del gruppo di Playa Reunion, ha sempre trovato molto confortante la presenza del naufrago, pronto a porgergli una mano nei momenti di difficoltà. Peccato che, proprio durante la Finale del programma, Awed abbia scelto inaspettatamente di sacrificare Matteo spedendolo alle Nomination e decretando la sua eliminazione.

Il Diamante ha ammesso di essere deluso dal collega, raccontando a #FreeIsola su Radio Smeraldo le sue sensazioni dopo il tradimento dell’amico. “Poteva nominare Ignazio Moser anziché fare la brutta figura nominando me […] Ci sono rimasto male perché io non avrei nominato Awed. Non mi aspettavo di essere nominato […] Lui non dice mai le nomination. Ci sta che ha avuto paura nel dirmelo, era solo per una questione di mala figura in Palapa, dopo che ci diciamo amici. Però è un gioco”, ha commentato Matteo.

Il naufrago ha ribadito essere molto soddisfatto del suo percorso a L’Isola, perché nonostante abbia sopportato “bastonati e polveroni” è rimasto sé stesso e ha lottato fino all’ultimo per non lasciare il gioco. Del resto il ruolo del Diamante è stato tra i più scomodi, essendo entrato come concorrente con il compito di usurpare il posto di quelli già in gara. A voi è piaciuto il percorso di Matteo?

