Isola dei Famosi, Matilde Brandi su Akash Kumar: "Mi è dispiaciuto...."

Gossip TV

Ospite di Casa Chi, Matilde Brandi ha parlato di due naufraghi molto chiacchierati de L'Isola dei Famosi: Akash Kumar e Awed. La ballerina e showgirl ha ammesso che le piacerebbe un giorno partecipare al reality.

Matilde Brandi non è solo una concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini, ma soprattutto una ballerina, anzi una prima ballerina notissima in tv. E’ anche attrice teatrale e celebre conduttrice e, da personaggio noto, è stata invitata a commentare gli accadimenti e soprattutto i concorrenti, o meglio i naufraghi dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Ospite di Casa Chi, Talk Show italiano presentato da Alfonso Signorini e che ha debuttato nel 2017, Matilde Brandi ha parlato di due partecipanti al reality: Akash Kumar e Awed, al secolo Simone Paciello. Il modello indiano Akash Kumar non è rimasto molto sull’isola, ma ha comunque trovato il tempo di dimostrare a tutti la sua aggressività e la sua vena polemica, facendo arrabbiare i suoi compagni d'avventura e perfino la Blasy, che il bel ragazzo dagli occhi chiari ha affermato di conoscere solo in quanto moglie di Francesco Totti. Quando Kumar è stato eliminato, in molti hanno gioito. Alla Brandi però la sua esclusione è sembrata un’ingiustizia, tanto che ha detto: "Alla fine mi è dispiaciuto che sia uscito. Non doveva uscire".

Passando alla web star Awed, alla sua prima esperienza tv, forse non tutti sanno che il bel ragazzo aveva messo gli occhi sulla splendida Beatrice Marchetti, che sembrava dovesse cedere alle lusinghe dello youtuber, salvo poi tirarsi indietro e dire di avere un fidanzato. Ma non finisce qui. Awed è diventato subito amico di Vera Gemma e con lei si è isolato dal resto del gruppo, ma una volta che la Gemma è stata eliminata, Simone ha rinnegato l’amicizia e si è coalizzato con Gilles Rocca e gli altri naufraghi. Il commento di Matilde Brandi su di lui? "Mi piace Awed, è stato incompreso, poverino, volevo stare lì ad abbracciarlo, è così carino, poi non lo so magari è un mio modo di vedere".

Infine Matilde Brandi ha ammesso che non le dispiacerebbe partecipare a L'Isola dei Famosi. "Le mie figlie hanno ormai 15 anni" - ha spiegato - "e pensano ai maschi, ai fidanzati… L'Isola è un bel reality da fare, tosto sicuramente ma mi piacerebbe, partirei volentieri".