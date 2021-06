Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino prima della Finale: "Un percorso ricco di tensioni"

Gossip TV

La rivelazione dell'inviato della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Fervono i preparativi per la finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 7 giugno 2021 su Canale 5. Chi, tra Awed, Valentina Persia, Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Matteo Diamante sarà il vincitore assoluto della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi?

Massimiliano Rosolino rompe il silenzio prima della finale de L'Isola dei Famosi

A poche ore dalla finalissima de L'Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino ha deciso di intervenire sui social e raccontare tutte le emozioni vissute in questi mesi in Honduras: "Percorso emozionante e ricco di tensioni ma anche di tante gioie". Nonostante le difficoltà incontrate all'inizio, infatti, l'inviato è riuscito a conquistare il pubblico con la sua simpatia e i suoi siparietti con Ilary.

Ricoprire il ruolo di inviato de L'Isola dei Famosi non è stato per niente facile, ma Massimiliano si è detto felice e soddisfatto del percorso fatto: "Vorrei dire che 3 mesi sono volati ma non è così. Un mondo diverso fatto di dirette, daytime e VoiceOver. Eppure mi ricorda la mia gestione sportiva. Le prove sono gli allenamenti e la diretta la gara. C'è un direttore tecnico e anche l'allenatore in veste di autore".

Rosolino ha infine concluso mandando un grande in bocca al lupo ai finalisti: "Gustatevi ogni secondo perché faranno parte delle vostre ore più belle! Un grosso in bocca al lupo ai nostri naufraghi e preparatevi alla finale!". Ricordiamo che i naufraghi che si giocheranno la vittoria finale sono: Valentina, Awed, Beatrice, Matteo, Ignazio e Andrea.

