Isola dei Famosi, Manuela Ferrera vuole sedurre Ignazio Moser: la naufraga si scatena

Manuela Ferrera è un ciclone e ha intenzione di sedurre Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez che tra pochi giorni sbarcherà in Honduras.

Manuela Ferrera ha fatto il suo ingresso nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, pronta a sconvolgere tutti i naufraghi e i precari equilibri creati in Honduras. Accusata di non contribuire nei lavori giornalieri richiesti per sopravvivere nel clima ostile di Playa Reunion, la Ferrera ha candidamente ammesso di non aver intenzione di sporcarsi le mani e che il suo scopo è ben altro. La naufraga, infatti, è a conoscenza dell’ingresso di Ignazio Moser e ha intenzione di attirare su di sé lo sguardo del compagno di Cecilia Rodriguez.

Isola dei Famosi, Manuela Ferrera scatenata su Ignazio Moser

Manuela Ferrera ha decisamente rivoluzionato gli equilibri che hanno regatò indisturbati per più di un mese in Honduras. La naufraga, infatti, ha fatto il suo ingresso nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi con gli Arrivisti ed è subito scoppiata la polemica. Mentre Awed è apparso decisamente felice dell’ingresso di una bellezza mozzafiato come quella di Manuela, le sue colleghe non sembrano altrettanto felici di doversi occupare dei suoi turni di guardi al fuoco e dei suoi compiti quotidiani. La Ferrera, infatti, trascorre le giornate a bearsi del sole mostrando a tutti, compiaciuta, il suo fisico smagliante - che è finito al centro delle polemiche a causa di un avvistamento sospetto nella zona dei glutei, che sembra proprio segnalare la presenza di due belle protesi.

L’atteggiamento di Manuela non piace e Rosaria Cannavò si è scagliata contro la compagna di viaggio, dando vita ad una discussione rovente nel corso dell’ultima Puntata del reality show di Canale5. Prima di partire alla volta di questa nuova avventura, la Ferrera ha commentato a Nuovo Tv la partecipazione di Ignazio Moser, che a breve dovrebbe approdare nel gioco saltando come tutti dall’elicottero in volo, dopo una piccola disavventura che lo ha trattenuto più a lungo del previsto a Città del Messico.

“Ignazio Moser mi guarderà! Sono un belvedere”, ha annunciato Manuela forse non considerando la reazione che avrebbe potuto avere Cecilia Rodriguez. Sembra, infatti che la sorella di Belen non sia entusiasta all’idea di separarsi così a lungo dal suo compagno e di vederlo insieme a naufraghe mezze nude. La Rodriguez, infatti, è molto gelosa e dopo aver letto le dichiarazioni della Ferrera potrebbe fare particolare attenzione alle mosse del suo compagno nei confronti della concorrente. Manuela, consiglio spassionato… Smolla Ignazio!

