Isola dei Famosi, Manuela Ferrera sgancia la bomba: "Matteo Diamante? L'ho rifiutato e si è vendicato"

Manuela Ferrera parla della sua esperienza a L'Isola dei Famosi, lanciando una stoccata a Matteo Diamante.

Il percorso di Manuela Ferrera nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato decisamente breve ma la naufraga ha saputo come animare Playa Reunion, rendendosi protagonista di scontri infuocati e mostrando tutta la sua determinazione. L’ex naufraga del reality show di Canale5 ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una bomba su Matteo Diamante, che più di tutti ha mal sopportato la presenza della Ferrera in Honduras.

Isola dei Famosi, Manuela Ferrera smaschera Matteo Diamante

Entrata nel cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi con l’appellativo piuttosto esplicativo di ‘spacca cocchi’, Manuela Ferrera ha mostrato di avere grinta da vendere e non si è fatta piegare dalla dinamica del programma, né tantomeno dalla palese ostilità di alcuni concorrenti del reality show, condotto da Ilary Blasi. Finita al televoto, Manuela è stata costretta a lasciare la Palapa e ha rifiutato di soggiornare con Beatrice Marchetti a Playa Imboscadissima, mettendo fine al suo percorso in Honduras. Dopo le polemiche sui suoi presunti ritocchini al lato b, Manuela è stata ospite di Casa Chi dove ha parlato dell’esperienza nel programma, levandosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

“Io sono entrata dopo, appena sono arrivata ho combinato più caos io che tanti che stavano lì da 40 giorni. Alcune donne si sono mostrate simpatiche, come Miryea Stabile. Rosaria ed Emanuela dall’inizio mi hanno fatto la guerra. Anche Matteo, alla fine loro due erano le ancelle di Matteo, anche se lui in quarantena ci ha provato. Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l’ha fatta pagare”, ha rivelato la Ferrera.

A proposito della prospettiva di poter entrare a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuela ha rivelato: “Io al Gf Vip? Ma magari. Se mi mettete due o tre nerd e quattro bonazzi, chiudetemi anche tre anni”. Chissà se Alfonso Signorini, sparito dalla Tv dopo la fine del reality, prenderà in considerazione la candidatura della naufraga.

