Isola dei Famosi, Manuela Ferrera ha le protesi ai Glutei? Arriva la piccata replica della Naufraga

Manuela Ferrera ha le protesti ai glutei? L’ex naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi replica alle accuse su Instagram.

Manuela Ferrara è approdata nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi come un uragano di vitalità e polemica. L’ex meteorina di Emilio Fede è finita immediatamente nel mirino dei suoi colleghi, furiosi per via del suo scarso impegno a Playa Reunion, e dopo essere stata scelta per la Nomination, è stata anche eliminata dal pubblico attraverso il telvoto. Sebbene l’avventura di Manuela si sia conclusa prima del previsto, la naufraga è finita al centro del gossip per un sospetto intervento ai glutei, che lei ha tenuto a smentire con forza su Instagram.

Isola dei Famosi, Manuela Ferrara furiosa: “Se fosse così facile…”

Nel gruppo degli Arrivisti, entrati in gioco per mettere i bastoni tra le ruote al consolidato gruppo di Playa Reunion, Manuela Ferrera sembra essere un pesce fuor d’acqua. La naufraga ha soggiornato per pochissimo giorni in Honduras, eliminata al televoto dai fan de L’Isola dei Famosi che non sembrano aver apprezzato il suo percorso. La Ferrera, in effetti, è stata accusata un po’ da tutti di aver preso l’esperienza nel reality show di Canale5 come fosse una vacanza di salute, rischiando grosso con il fuoco che si è salvato all’ultimo secondo solamente grazie al tempestivo intervento di Roberto Ciufoli.

La naufraga non si è tirata indietro davanti a discussioni decisamente infuocate, ribadendo di aver fatto il suo meglio per aiutare gli altri colleghi, e siamo certi che la sua permanenza ci avrebbe regalato perle trash di prima categoria. Durante una delle prove ricompensa messe a disposizione dalla produzione de L’Isola, Manuela si è lasciata insaponare da Awed dando vita ad un siparietto comico ma anche sensuale, dal momento che la naufraga ha messo in mostra tutte le sue curve mozzafiato. Peccato che l’inquadratura mostri un effetto ‘singolare’ nel zona del lato B di Manuela, accusata immediatamente di aver ricorso alla chirurgia estetica per tonificare in glutei con delle protesi.

Furiosa per le voci sul suo conto, la Ferrera si è difesa su Instagram : “Protesi ai glutei? Sedere ‘normale’ che rialzerò e tonificherò nei prossimi dieci giorni che mi aspettano di quarantena a casa. Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa che adoro”. Lo sfogo della Ferrera non sembra aver convinto gli utenti del web, ancora certi che il fisico della naufraga sia opera delle sapienti mani di un chirurgo estetico.

