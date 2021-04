Isola dei Famosi, "Maleducati con Fariba Tehrani. Ubaldo Lanzo deve tornare in sé": piovono critiche amare

Gossip TV

Marco Maddaloni difende Fariba Tehrani dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, parlando anche del cambiamento improvviso di Ubaldo Lanzo.

Il gruppo sembra aver deciso definitivamente di escludere Fariba Tehrani, accusata di essere un’abile stratega pronta a mettere zizzania per creare inutile tensione. In difesa della naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi arriva Marco Maddaloni, che ha qualcosa da dire anche ad Ubaldo Lanzo dopo l’improvviso voltafaccia del concorrente.

Isola dei Famosi, Marco Maddaloni difende Fariba Tehrani

L’ingresso di Fariba Tehrani a Playa Reunion è stato accolto senza entusiasmo dai naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Inizialmente, la preoccupazione dei concorrenti era quella di dover sfamare altre bocche con le poche razioni messe a disposizione e con le battute di caccia piuttosto infruttuose. L’atteggiamento di Fariba, tuttavia, sembra non convincere nessuno e la madre di Giulia Salemi è stata accusata di voler fare strategia e mettere l’uno contro l’altro. La Tehrani si è scontrata a più riprese con Valentina Persia, cercando in Vera Gemma una valida alleata.

Peccato che la naufraga non abbia intenzione di rischiare per gli altri e abbia ribadito più volte di voler condurre un percorso solitario. Quando, nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale5, Valentina ha sbottato contro Fariba e si è rifiutata di stringerle la mano, i telespettatori si sono schierati dalla parte della persiana. Le strategie, infatti, fanno parte del gioco ma la violenza verbale non è ammessa.

Sulla delicata questione, dopo le amare critiche di Karina Cascella, è intervenuto anche Marco Maddaloni. Lo sportivo ha avuto modo di conoscere meglio Fariba durante la sua permanenza a Paraiste Island in veste di ‘super naufrago’ e si è fatto un’idea anche del cambiamento repentino di Ubaldo Lanzo. “Non tollero quello che è accaduto nell’ultima puntata. Ho visto maleducazione, inutile negarlo. Non hanno dato la mano a Fariba, ci rendiamo conto? E Ubaldo? Potrebbe vincere lui questa edizione de L’Isola dei Famosi. Deve solo ritrovare la lucidità e la calma”, ha dichiarato Maddaloni in collegamento con RTL 102.5.

