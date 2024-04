Isola dei Famosi, Maité Yanes e Francesco Benigno ai ferri corti: "Sei venuto qua a litigare?!" [VIDEO]

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, tra i naufraghi iniziano le prime frizioni e questa volta è il turno di Maité Yanes e di Francesco Benigno. Ecco cosa è successo!

In attesa di scoprire cosa succederà questa sera, nella nuova puntata de L'Isola dei Famosi, in onda come sempre su Canale5, durante il daytime del reality condotto da Vladimir Luxuria c'è stato uno scontro tra due naufraghi del programma. Questa volta, protagonisti della lite sono stati Maité Yanes e Francesco Benigno, ultimo arrivato nel cast della trasmissione.

Isola dei Famosi, esplode la lite tra Maité Yanes e Francesco Benigno: ecco cosa è successo! [VIDEO]

A Playa Espinada, l'attore palermitano è stato protagonista di un acceso scontro con Maité Yanes, per alcune sue affermazioni contro di lui. I naufraghi stavano tentando di accendere il fuoco e i consigli di Francesco hanno provocato la piccata reazione di Maité:

"Cade dal pero, Francesco, e decide di iniziare a soffiare fortissimo. Ha continuato a soffiare, ha bruciato tutte le mani a tutti, ecc..E quello alla fine si è spento. Mi pare sia venuto qui per litigare!"

Infastidito dai modi di fare della naufraga, Benigno le ha rinfacciato di non essere certo un'esperta e di non potersi permettere di criticarlo così e Yanes ha replicato senza mezzi termini che forse non sarà un'esperta, ma "sono quella che si fa sempre il c*** qua tutti i c**** di giorni". Tuttavia, anche altri naufraghi presenti alla lite hanno criticato la modella per i modi troppo aggressivi, sebbene poi siano riusciti tutti a mantenere la calma e abbiano poi acceso il fuoco.

Isola dei Famosi, Francesco Benigno protagonista di una gaffe prima di arrivare nel programma

Francesco Benigno è stato protagonista, oltre che della lite con Maité Yanes, anche di una clamorosa gaffe prima di arrivare sull'Isola: sui social, infatti, commentando gli insulti ricevuti da un hater, ha svelato di aver avuto un trattamento di favore dalla produzione del programma e di essere arrivato comodamente il secondo giorno sulla spiaggia in motoscafo:

"Mentre gli altri venivano lanciati dagli elicotteri"

Poco dopo, Benigno ha cancellato il commento, ma purtroppo non è riuscito a fermare il dilagare degli screeshot che mostravano chiaramente la sua gaffe.

