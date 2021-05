Isola dei Famosi, lo sfogo di Ignazio Moser: "Il mio terrore era quello di..." (VIDEO)

Gossip TV

Ignazio e Awed a confronto, lo sfogo dello sportivo a L'Isola dei Famosi.

La finale de L'Isola dei Famosi si avvicina e la tensione tra i naufraghi inizia a farsi sentire. Tra i finalisti della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi anche Ignazio Moser che, nelle ultime ore, si è lasciato andare a una confessione inaspettata con Awed.

Ignazio Moser si sfoga con Awed a L'Isola dei Famosi

Tra Ignazio e Awed sembra essere nata una bella amicizia. A poche ore dall'ultima diretta de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione di Fariba Tehrani e Angela Melillo, i due naufraghi si sono ritrovati a fare un bilancio della loro esperienza in Honduras. In questa occasione, il compagno di Cecilia Rodriguez si è lasciato andare a una confessione inaspettata.

"Il mio maggior terrore all’inizio era venire e non essere accettato dal gruppo e finire subito in nomination…E prima o poi essere per forza di cose cacciato…" ha confidato Ignazio ad Awed. Parole che hanno colpito il giovane youtuber che, dopo aver ascoltato lo sfogo dello sportivo, ha cercato di confortarlo: "Ti assicuro che forse sei stato sempre l’unico che nessuno ha mai pensato di mandare in nomination solo perchè è arrivato in un secondo momento. Puoi anche arrivare l’ultimo giorno, ma se ti fai amare nessuno ti nomina".

Awed e Moser hanno continuato spostando il discorso sul comportamento di Isolde Kostner. "Si sta sforzando per farsi accettare dal gruppo…" ha dichiarato Ignazio provocando la reazione dello youtuber "Si sta sforzando…E’ quello il problema…Con lei ho un’incompatibilità comunicativa".

