Isola dei Famosi, lo sfogo di Elettra Lamborghini: "Non ho pace"

Gossip TV

Il brutto momento della sexy ereditiera regina dei reality, dopo il covid è morto il suo cagnolino.

Periodo decisamente no per la bella e simpatica ereditiera Elettra Miura Lamborghini. Nei giorni scorsi ha scoperto di aver contratto il Covid-19, motivo per il quale ha dovuto rimandare la sua presenza fissa come opinionista all'Isola dei Famosi, l'adventure game di Canale 5 in cui commenterà le vicissitudini dei naufraghi accanto a Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Nel difficile periodo di isolamento si è aggiunto il dolore per la scomparsa del suo cane. La cantante bolognese lo ha annunciato poco fa su Instagram non nascondendo la rabbia e il dolore generale: “Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro”, ha scritto Elettra.

Solo nella giornata di ieri condivideva scatti con lui, intenta a giocare e distrarsi anche perché non ha nascosto di attraversare un periodo di noia, costretta a a casa in quarantena e in lockdown a Milano: "Ogni lockdown è sempre peggio...ho bisogno di socializzare con le persone..non ne posso più, fisso il nulla da una settimana, parlo con i muri..."

Domani, la cantante dovrebbe sottoporsi ad un nuovo tampone con la speranza che sia negativo. Nel caso sarebbe un'ottima notizia per la via di guarigione, raggiungere la capitale e poter iniziare la sua avventura nel reality di Canale 5.

La Lamborghini ha annunciato di aver contratto il Covid qualche giorno fa, pur stando attenta e usando tutte le precauzioni. La giovane ereditiera ha invitato tutti a utilizzare le mascherine e fare attenzione. Elettra, commentando la situazione, ha informato di non avere sintomi e quindi, tutto sommato, di essere stata fortunata, anche se deve trascorrere in isolamento il tempo necessario.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi