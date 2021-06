Isola dei Famosi: lite in diretta tra Andrea Cerioli e Valentina Persia: "Vittima" (VIDEO)

Gossip TV

Andrea e Valentina ai ferri corti, amicizia al capolinea?

Scoppia una lite in diretta durante la semifinale de L'Isola dei Famosi. Andrea Cerioli e Valentina Persia si sono resi protagonisti di un'acceso scontro dove alla fine ha deciso di intervenire, direttamente dallo studio, anche l'ex naufrago Gilles Rocca.

Scontro a L'Isola dei Famosi tra Andrea Cerioli e Valentina Persia, interviene Gilles Rocca

Tutto è iniziato quando Valentina, dopo aver perso la prova contro Matteo Diamante, ha dichiarato: "Per gustarmi le cose devo passare sempre in mezzo a tanto letame, per questo voglio tatuarmi ad angusta per augusta. Ogni volta che arrivo a gustarmi qualcosa, dietro c'è stato sempre uno stillicidio". Una chiara frecciata ad Andrea che, durante la settimana, non si è comportato da amico nei suoi confronti.

Interpellato da Ilary Blasi, il primo finalista de L'Isola dei Famosi ha cercato di spiegare la sua posizione: "Le ho semplicemente detto una mia impressione, che è poi stata l’idea di tutti. Il fatto che lei poi a me non abbia detto nulla ma sia andata in confessionale a sfogarsi di tutte queste cose non mi piace. A me il vittimismo non piace e non mi piacciono le persone a cui devo dire che le cose vanno sempre bene, io sono fatto così, non ti vengo a indorare la pillola". "Se lo dicevo io a te, per come sei fatto tu, veniva già il panico! Tu vai in paranoia anche per molto meno! Sono 75 giorni che ti conosco e le tue paranoie sono su tutti i video!" ha prontamente replicato la naufraga.

Parole forti che hanno fatto innervosire Cerioli: "Ti stai rivelando per la persona che sei, sei solo una vittima [...] Queste sono le robe che mi fanno cascare i coglioni a terra [...] Eravamo già partiti che si era offesa solo perché ho detto che Isolde era una buona concorrente nella settimana che lei era in competizione. A me non ha mai detto mezza parola, a me il vittimismo non mi piace". A difendere Andrea ci ha pensato Gilles che, direttamente dallo studio, ha criticato la Persia: "Tu devi essere molto più signora perché ho sentito che di me hai detto cose molto brutte. Hai parlato di me dicendo che non si scambia la merda per la cioccolata, direi che puoi essere anche più signora a questo punto".

