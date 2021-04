Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Tutto pronto per il settimo appuntamento con l'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 5 aprile, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la settima puntata dell 'Isola dei Famosi, il reality show prodotto in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi con Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionisti e con Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato speciale in Honduras.

Isola dei Famosi 2021: le anticipazioni della settima puntata

Dopo l’arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando, i naufraghi accoglieranno in Palapa due nuove concorrenti:

Isolde Kostner, 46 anni nata a Bolzano é una campionessa mondiale di sci, vincitrice di ben quindici titoli mondiali. Sul piccolo schermo, la Kostner ha partecipato a Notti sul ghiaccio, un talent show di pattinaggio sul ghiaccio, classificandosi al terzo posto.

Beatrice Marchetti, 25 anni,nata a Brescia, una modella che ha osato per le più prestigiose riviste di moda, oltre che in svariate pubblicità. Non solo: dalle passerelle é approdata anche al grande schermo. Nel 2018, infatti, la Marchetti ha ottenuto una piccola parte nel film "Loro" di Paolo Sorrentino.

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, nella puntata di questa sera ci sarà una doppia eliminazione: oltre al televoto tra Drusilla Gucci;e Daniela Martani, un altro concorrente dovrà abbandonare Cayo Cochinos. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Isola dei Famosi 2021: il cast

I 16 concorrenti sono: Akash Kumar (eliminato) Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi,Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti (eliminato), Francesca Lodo, ;Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma,Valentina Persia e Miryea Stabile e Andrea Cerioli.

L'appuntamento con la settima puntata dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi